Вкусные закуски на 8 марта

Рецепт приготовления
ВАРИАНТ 1:
Ингредиенты:
- Сэндвичный хлеб
- Плавленый сыр
- Ветчина
- Морковь по-корейски
У хлеба отрезаем корки и раскатываем. Смазываем плавленым сыром, выкладываем ветчину и морковь, скручиваем в рулет. Смазываем сверху творожным сыром, разрезаем и украшаем морковью
ВАРИАНТ 2:
Ингредиенты:
- Сэндвичный хлеб
- Паштет
- Вяленые томаты
У хлеба отрезаем корки и раскатываем. Смазываем паштетом, выкладываем вяленые томаты, сворачиваем в рулет. Сверху смазываем паштетом и украшаем нарезанными вялеными томатами
Свежие комментарии