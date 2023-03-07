Вкусные закуски на 8 марта

ВАРИАНТ 1:

Ингредиенты:

- Сэндвичный хлеб

- Плавленый сыр

- Ветчина

- Морковь по-корейски

У хлеба отрезаем корки и раскатываем. Смазываем плавленым сыром, выкладываем ветчину и морковь, скручиваем в рулет. Смазываем сверху творожным сыром, разрезаем и украшаем морковью

ВАРИАНТ 2:

Ингредиенты:

- Сэндвичный хлеб

- Паштет

- Вяленые томаты

У хлеба отрезаем корки и раскатываем. Смазываем паштетом, выкладываем вяленые томаты, сворачиваем в рулет. Сверху смазываем паштетом и украшаем нарезанными вялеными томатами