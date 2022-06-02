Рецепт кекса с клюквой на йогурте и изюмом

Ингредиенты

сливочное масло - 120 гр.

сахар - 140 гр.

яйца - 3 шт.

йогурт - 200 гр. (у меня домашний)

ванильный экстракт - 1 ч.л.

мука - 320 гр.

соль - щепотка

разрыхлитель - 7 гр.

сода - щепотка

сушеная клюква - 170 гр.

изюм - 100 гр.

Рецепт приготовления

Мягкое сливочное масло взбиваем миксером около 30 сек, затем начинаем частями добавлять сахар и взбиваем 3-4 минуты до пышной светлой массы.

В масло по одному добавляем яйца и перемешиваем.

В массу добавляем соль, ванильный экстракт и йогурт, перемешиваем.

Затем частями просеиваем сухие ингредиенты (мука, сода, разрыхлитель) предварительно перемешав их между собой и перемешиваем до однородной консистенции.

В тесто добавляем промытую сушеную клюкву и изюм, перемешиваем.

Форму для кекса смазываем растительным или сливочным масло и присыпаем мукой, излишки муки нужно вытряхнуть из формы.

На дно формы я стелю тефлоновый коврик.

В форму отправляю тесто, разравниваю и лопаткой делаю по центру 2 отверстия, для того, чтобы кекс лучше пропекся.

Выпекаем в разогретой до 180 градусов духовке 60 минут, но ориентируйтесь по своей духовке.

Готовность кекса можно определить шпажкой, протыкаете и если шпажка сухая, значит кекс готов.

Кушать подано!