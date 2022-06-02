Рецепт кекса с клюквой на йогурте и изюмом

Ингредиенты
сливочное масло - 120 гр.
сахар - 140 гр.
яйца - 3 шт.
йогурт - 200 гр. (у меня домашний)
ванильный экстракт - 1 ч.л.
мука - 320 гр.
соль - щепотка
разрыхлитель - 7 гр.
сода - щепотка
сушеная клюква - 170 гр.
изюм - 100 гр.
Рецепт приготовления
В масло по одному добавляем яйца и перемешиваем.
В массу добавляем соль, ванильный экстракт и йогурт, перемешиваем.
Затем частями просеиваем сухие ингредиенты (мука, сода, разрыхлитель) предварительно перемешав их между собой и перемешиваем до однородной консистенции.
В тесто добавляем промытую сушеную клюкву и изюм, перемешиваем.
Форму для кекса смазываем растительным или сливочным масло и присыпаем мукой, излишки муки нужно вытряхнуть из формы.
На дно формы я стелю тефлоновый коврик.
В форму отправляю тесто, разравниваю и лопаткой делаю по центру 2 отверстия, для того, чтобы кекс лучше пропекся.
Выпекаем в разогретой до 180 градусов духовке 60 минут, но ориентируйтесь по своей духовке.
Готовность кекса можно определить шпажкой, протыкаете и если шпажка сухая, значит кекс готов.
Кушать подано!
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