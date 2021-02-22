Четыре вкуса

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Закусочное сало в луковой шелухе

Фото к рецепту: Закусочное сало в луковой шелухе

Ингредиенты 

сало - 700 гр. 
вода - 1,5 л. 
соль -100 гр. 
лук репчатый - 1 шт. 
луковая шелуха от красного и репчатого - 3 горсти 
кориандр - 1 ч. 
лавровый лист - 4 шт. 
душистый перец - 5 шт. 
чеснок - 4 зубчика 
кайенский перец (чили красный острый) - 2 ч. 

Пошаговый рецепт приготовления 

Старинный рецепт, который я всегда использовал при приготовлении сала. 

1. Готовим сало. Я разрезал кусочки на две части одинакового размера и веса ~ 350 г. Крупные куски брать не нужно. Сало с мясной прослойкой хорошо брать, но я не мог его купить, купил ребра, отрезал их, и еще на селе осталось немного мяса. Толщина изделия ~ 7-8 см. 

2. Приготовление специй и лука. 

3. Шелуху моем в дуршлаге. Лучше брать шелуху от двух видов лука: от красного и репчатого. Цвет бекона будет более красивым, с бордовым оттенком. 

4. В кастрюлю налить воды, довести до кипения и выложить душистый перец, лавровый лист, лук и кориандр, посолить. 

5. Положите шелуху в кипящую воду ...... 

6. ...... и положите на него кусочки бекона. Жир необходимо погрузить в воду. Варить 20 минут. Снимаем с огня. Оставить в кастрюле с бульоном и шелухой на 12 часов.

Оставляю прямо на плите. На ночь можно приготовить сало. 

7. Вынуть жир, обсушить бумажным полотенцем и удалить застывший жир. Вот такой красивый бекон, приготовленный в двухцветной лузге. 

8. Чеснок мелко нарезать, выложить на тарелку, добавить перец. Добавлю кайенский перец, можно раскаленным. 

9. Обваляйте в этой смеси кусочки со всех сторон. 

10. Поместите на пищевую пленку ...... 

11. ...... и хорошо заверните. 

12. Поместите жир в фольге в морозильную камеру. Перед первым использованием дайте ему постоять 5-8 часов. Вынимаем по мере надобности перед использованием. Поэтому удобнее делать маленькие кусочки, чтобы достать их из морозильника и съесть, не замораживая повторно. 

13. Хотя недоеденный кусок можно просто убрать в холодильник до следующего употребления. 
 

 

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