Закусочное сало в луковой шелухе

Ингредиенты
сало - 700 гр.
вода - 1,5 л.
соль -100 гр.
лук репчатый - 1 шт.
луковая шелуха от красного и репчатого - 3 горсти
кориандр - 1 ч.
лавровый лист - 4 шт.
душистый перец - 5 шт.
чеснок - 4 зубчика
кайенский перец (чили красный острый) - 2 ч.
Пошаговый рецепт приготовления
Старинный рецепт, который я всегда использовал при приготовлении сала.
1. Готовим сало. Я разрезал кусочки на две части одинакового размера и веса ~ 350 г. Крупные куски брать не нужно. Сало с мясной прослойкой хорошо брать, но я не мог его купить, купил ребра, отрезал их, и еще на селе осталось немного мяса. Толщина изделия ~ 7-8 см.
2. Приготовление специй и лука.
3. Шелуху моем в дуршлаге. Лучше брать шелуху от двух видов лука: от красного и репчатого. Цвет бекона будет более красивым, с бордовым оттенком.
4. В кастрюлю налить воды, довести до кипения и выложить душистый перец, лавровый лист, лук и кориандр, посолить.
5. Положите шелуху в кипящую воду ......
6. ...... и положите на него кусочки бекона. Жир необходимо погрузить в воду. Варить 20 минут. Снимаем с огня. Оставить в кастрюле с бульоном и шелухой на 12 часов.Оставляю прямо на плите. На ночь можно приготовить сало.
7. Вынуть жир, обсушить бумажным полотенцем и удалить застывший жир. Вот такой красивый бекон, приготовленный в двухцветной лузге.
8. Чеснок мелко нарезать, выложить на тарелку, добавить перец. Добавлю кайенский перец, можно раскаленным.
9. Обваляйте в этой смеси кусочки со всех сторон.
10. Поместите на пищевую пленку ......
11. ...... и хорошо заверните.
12. Поместите жир в фольге в морозильную камеру. Перед первым использованием дайте ему постоять 5-8 часов. Вынимаем по мере надобности перед использованием. Поэтому удобнее делать маленькие кусочки, чтобы достать их из морозильника и съесть, не замораживая повторно.
13. Хотя недоеденный кусок можно просто убрать в холодильник до следующего употребления.
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