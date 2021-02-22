Закусочное сало в луковой шелухе

Ингредиенты

сало - 700 гр.

вода - 1,5 л.

соль -100 гр.

лук репчатый - 1 шт.

луковая шелуха от красного и репчатого - 3 горсти

кориандр - 1 ч.

лавровый лист - 4 шт.

душистый перец - 5 шт.

чеснок - 4 зубчика

кайенский перец (чили красный острый) - 2 ч.

Пошаговый рецепт приготовления

Старинный рецепт, который я всегда использовал при приготовлении сала.

1. Готовим сало. Я разрезал кусочки на две части одинакового размера и веса ~ 350 г. Крупные куски брать не нужно. Сало с мясной прослойкой хорошо брать, но я не мог его купить, купил ребра, отрезал их, и еще на селе осталось немного мяса. Толщина изделия ~ 7-8 см.

2. Приготовление специй и лука.

3. Шелуху моем в дуршлаге. Лучше брать шелуху от двух видов лука: от красного и репчатого. Цвет бекона будет более красивым, с бордовым оттенком.

4. В кастрюлю налить воды, довести до кипения и выложить душистый перец, лавровый лист, лук и кориандр, посолить.

5. Положите шелуху в кипящую воду ......

6. ...... и положите на него кусочки бекона. Жир необходимо погрузить в воду. Варить 20 минут. Снимаем с огня. Оставить в кастрюле с бульоном и шелухой на 12 часов.

Оставляю прямо на плите. На ночь можно приготовить сало.

7. Вынуть жир, обсушить бумажным полотенцем и удалить застывший жир. Вот такой красивый бекон, приготовленный в двухцветной лузге.

8. Чеснок мелко нарезать, выложить на тарелку, добавить перец. Добавлю кайенский перец, можно раскаленным.

9. Обваляйте в этой смеси кусочки со всех сторон.

10. Поместите на пищевую пленку ......

11. ...... и хорошо заверните.

12. Поместите жир в фольге в морозильную камеру. Перед первым использованием дайте ему постоять 5-8 часов. Вынимаем по мере надобности перед использованием. Поэтому удобнее делать маленькие кусочки, чтобы достать их из морозильника и съесть, не замораживая повторно.

13. Хотя недоеденный кусок можно просто убрать в холодильник до следующего употребления.

