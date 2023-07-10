Запекаем мясо с овощами

мясо (стейк из свинины) - 3 шт. (примерно 1 кг)

перец болгарский - 2-3 шт.

баклажан (небольшой) - 2 шт.

кабачок (небольшой) - 2 шт.

морковь (средняя) - 2 шт.

стручковая свежезамороженная фасоль - 300 гр.

лук - 2 шт.

соевый соус - 3 ст.л.

горчица дижонская - 1 ч.л.

мед - 1 ч.л.

специи к мясу (любые) -

специи к овощам (любые) -

масло растительное (для жарки) - 3 ст.л.

соль

перец черный молотый

масло растительное (для заправки овощей) - 2 ст.л.

Мясо солим и перчим с каждой стороны.

разогреть сковороду.

Добавить растительное масло.

Обжарить стейки с каждой стороны до золотистого цвета.

Нарезать овоща (любым способом): лук полукольцами, баклажан, морковь и кабачок полудольками, перец крупной соломкой.

Емкость для запекания смазать растительным маслом и поместить в нее нарезанные овощи и стручковую фасоль.

Перемешать.

Приготовим заправку для овощей: смешать растительное масло, любимые специи для овощей (мы использовали прованские травы), соль (1 щепотка).

Перемешать. Заправить овощи.

Поверх овощей выложить обжаренные мясные стейки.

Приготовить глазурь для мяса:

Смешать горчицу, мед, соевый соус и любимые специи.

Нанести глазурь на мясо равномерным слоем.

Емкость для запекания накрыть фольгой.

Разогреть духовой шкаф до 180 градусов.

Отправляем выпекаться мясо с овощами на 45 минут.

Далее убрать фольгу и выпекать еще 10-15 минут (до ожидаемого цвета корочки на мясе).

Мясо с овощами готово!

Подавать с любимым гарниром (к примеру, отварной рис или картофельное пюре) или как самостоятельное блюдо.

Кушать подано!