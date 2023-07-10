Запекаем мясо с овощами

Ингредиенты
мясо (стейк из свинины) - 3 шт. (примерно 1 кг)
перец болгарский - 2-3 шт.
баклажан (небольшой) - 2 шт.
кабачок (небольшой) - 2 шт.
морковь (средняя) - 2 шт.
стручковая свежезамороженная фасоль - 300 гр.
лук - 2 шт.
соевый соус - 3 ст.л.
горчица дижонская - 1 ч.л.
мед - 1 ч.л.
специи к мясу (любые) -
специи к овощам (любые) -
масло растительное (для жарки) - 3 ст.л.
соль
перец черный молотый
масло растительное (для заправки овощей) - 2 ст.л.
Рецепт приготовления
Мясо солим и перчим с каждой стороны.
разогреть сковороду.
Добавить растительное масло.
Обжарить стейки с каждой стороны до золотистого цвета.
Нарезать овоща (любым способом): лук полукольцами, баклажан, морковь и кабачок полудольками, перец крупной соломкой.
Емкость для запекания смазать растительным маслом и поместить в нее нарезанные овощи и стручковую фасоль.
Перемешать.
Приготовим заправку для овощей: смешать растительное масло, любимые специи для овощей (мы использовали прованские травы), соль (1 щепотка).
Перемешать. Заправить овощи.
Поверх овощей выложить обжаренные мясные стейки.
Приготовить глазурь для мяса:
Смешать горчицу, мед, соевый соус и любимые специи.
Нанести глазурь на мясо равномерным слоем.
Емкость для запекания накрыть фольгой.
Разогреть духовой шкаф до 180 градусов.
Отправляем выпекаться мясо с овощами на 45 минут.
Далее убрать фольгу и выпекать еще 10-15 минут (до ожидаемого цвета корочки на мясе).
Мясо с овощами готово!
Подавать с любимым гарниром (к примеру, отварной рис или картофельное пюре) или как самостоятельное блюдо.
Кушать подано!
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