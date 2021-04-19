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Шоколадный кисель из молока и какао

Фото к рецепту: Шоколадный кисель из молока и какао

Ингредиенты

  • молоко - 1 литр
  • крахмал - 2 столовые ложки
  • сахар - 3 ст.л.
  • какао порошок - 4 столовые ложки

Пошаговый рецепт приготовления

Залейте 800 грамм молока в кастрюлю и поставьте на огонь. В оставшихся 200 граммах молока разведите две ложки крахмала. Три ложки сахара смешайте с четырьмя ложками какао. Какао с сахаром добавьте в закипевшее молоко и хорошо перемешайте, чтобы не образовались комочки.  Молоко доведите до кипения и тонкой струйкой залейте молоко с крахмалом. При этом нужно тщательно и быстро перемешивать содержимое кастрюли. Когда масса стала однородной дайте ей закипеть. Разлейте по мискам и обалденный шоколадный кисель готов.

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