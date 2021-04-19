Шоколадный кисель из молока и какао

Пошаговый рецепт приготовления

Залейте 800 грамм молока в кастрюлю и поставьте на огонь. В оставшихся 200 граммах молока разведите две ложки крахмала. Три ложки сахара смешайте с четырьмя ложками какао. Какао с сахаром добавьте в закипевшее молоко и хорошо перемешайте, чтобы не образовались комочки. Молоко доведите до кипения и тонкой струйкой залейте молоко с крахмалом. При этом нужно тщательно и быстро перемешивать содержимое кастрюли. Когда масса стала однородной дайте ей закипеть. Разлейте по мискам и обалденный шоколадный кисель готов.