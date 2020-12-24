Куриный фарш поместить в миску, добавить 1 сырое яйцо, соль, черный молотый перец и все специи, перемешать до однородного состояния. Два яйца отварить в течение 7-8 минут и остудить в холодной воде. Сыр потереть на крупной терке. Берем бумагу для выпечки, расстилаем ее на столе. Если бумага не силиконовая, можно смазать ложкой растительного масла. Выкладываем на бумагу куриный фарш в виде прямоугольника, толщиной 1 – 1,5 см. По центру прямоугольника из фарша выкладываем потертый сыр. На сыр – порезанные пополам яйца и с помощью пергамента аккуратно все сворачиваем в рулет. Свернутый рулет отправляем в форму (у меня силиконовая форма для выпечки хлеба) и помещаем в предварительно разогретую до 190 градусов духовку на 40 минут. Разворачиваем бумагу, увеличиваем температуру до 220 градусов и зарумяниваем верх еще 10 минут. Рулету даем немного остыть и подаем к столу. Вкусная и нежная закуска, отличная как в горячем, так и в холодном виде.

Куриный рулет с яйцом и сыром готов! Более подробный рецепт приготовления смотрите на видео. Приятного аппетита!