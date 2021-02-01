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Заливной пирог с курицей и картофелем

Фото к рецепту: Заливной пирог с курицей и картофелем

Ингредиенты

  • для теста:
  • мука пшеничная - 130 г
  • сметана 20% - 200 г
  • майонез - 1 ст.л
  • яйцо - 4 шт.
  • сода - 0,5 ч.л.
  • лимонный сок
  • соль - 0,5 ч.л.
  • для начинки:
  • филе куриное - 300 г
  • картофель - 2-3 шт.
  • лук - 1 шт.
  • соль 
  • перец 

Пошаговый рецепт приготовления

Замешиваем хорошо яйца и добавляем к ним сметану, майонез, соль. Соду гасим лимонным соком и добавляем муку. Всё замешиваем в тесто.

В форму для выпекания выливаем половину теста, выкладываем слой тонко нарезанной картохи, солим, затем слой тонко нарезанного куриного филе, солим. Ну и нарезанный кольцами лук. Заливаем всё оставшимся тестом и убираем в духовку мин на 45-50 при температуре 180-200 градусов. Но эт не точно, духовки у всех разные, так что нужно блюдить. НУ и все. Достаем и едим.

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