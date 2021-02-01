Заливной пирог с курицей и картофелем

Ингредиенты
- для теста:
- мука пшеничная - 130 г
- сметана 20% - 200 г
- майонез - 1 ст.л
- яйцо - 4 шт.
- сода - 0,5 ч.л.
- лимонный сок
- соль - 0,5 ч.л.
- для начинки:
- филе куриное - 300 г
- картофель - 2-3 шт.
- лук - 1 шт.
- соль
- перец
Пошаговый рецепт приготовления
Замешиваем хорошо яйца и добавляем к ним сметану, майонез, соль. Соду гасим лимонным соком и добавляем муку. Всё замешиваем в тесто.
В форму для выпекания выливаем половину теста, выкладываем слой тонко нарезанной картохи, солим, затем слой тонко нарезанного куриного филе, солим. Ну и нарезанный кольцами лук. Заливаем всё оставшимся тестом и убираем в духовку мин на 45-50 при температуре 180-200 градусов. Но эт не точно, духовки у всех разные, так что нужно блюдить. НУ и все. Достаем и едим.
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