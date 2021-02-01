Заливной пирог с курицей и картофелем

Замешиваем хорошо яйца и добавляем к ним сметану, майонез, соль. Соду гасим лимонным соком и добавляем муку. Всё замешиваем в тесто.

В форму для выпекания выливаем половину теста, выкладываем слой тонко нарезанной картохи, солим, затем слой тонко нарезанного куриного филе, солим. Ну и нарезанный кольцами лук. Заливаем всё оставшимся тестом и убираем в духовку мин на 45-50 при температуре 180-200 градусов. Но эт не точно, духовки у всех разные, так что нужно блюдить. НУ и все. Достаем и едим.