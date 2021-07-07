Вкусные творожные булочки «Синнабон»

Ингредиенты
- тесто:
- мука 160 г
- творог 200 г
- растительное масло 2 ст.л.
- куриное яйцо 1 шт.
- сахар 40 гр.
- разрыхлитель 1 ч.л.
- начинка:
- сливочное масло 20 гр.
- сахар 2 ст.л.
- корица 1 ч.л.
- крем-заливка:
- сметана 200 гр.
- сахарная пудра 1 ст.л.
- лимонный сок 1 ч.л.
Рецепт приготовления
✔ В глубокой чашке смешайте одно яйцо, сахар и растительное масло.
✔ Добавьте просеянную муку и 1 ч.л. разрыхлителя. Замесите мягкое творожное тесто. Сначала с помощью лопатки, а когда тесто станет достаточно густым – руками. Если тесто очень липкое просто добавьте немного муки. Готовое тесто уберите в холодильник на 20 минут.
✔ Далее раскатайте тесто в пласт толщиной примерно 0,5 см.
✔ Смажьте всю поверхность теста размягченным сливочным маслом. Затем посыпьте корицей и сахаром.
✔ Скатайте пласт в тугой рулет и разрежьте на 8 равных частей. Выложите булочки на противень с пергаментной бумагой и выпекайте в хорошо разогретой до 180°С духовке примерно 25 минут. (Время выпечки может зависеть от особенностей вашей духовки. В результате булочки должны получится пышные и румяные.)
✔ Для крема возьмите сметану, сахарную пудру и лимонный сок.Взбейте все с помощью миксера и покройте теплые булочки.
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