Четыре вкуса

307 405 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Ирина Осипова
    Хоть бы опечатку в заголовке исправили - груЖка! Такое неуважение к посетителям сайта! Не заходила сюда сто лет, и ещ...«Осьминожка» из к...
  • Людмила Бочкова (Хайрунина)
    Вкуснее взять гречку, а морковь и лук обжарить.Готовим оладьи из...
  • danil
    dЧто вкусного приг...

Вкусные творожные булочки «Синнабон»

Фото к рецепту: Творожные булочки синнабон

Ингредиенты

  • тесто:
  • мука 160 г
  • творог 200 г
  • растительное масло 2 ст.л.
  • куриное яйцо 1 шт.
  • сахар 40 гр.
  • разрыхлитель 1 ч.л.
  • начинка:
  • сливочное масло 20 гр.
  • сахар 2 ст.л.
  • корица 1 ч.л.
  • крем-заливка:
  • сметана 200 гр.
  • сахарная пудра 1 ст.л.
  • лимонный сок 1 ч.л.

Рецепт приготовления

✔ В глубокой чашке смешайте одно яйцо, сахар и растительное масло.

✔ Добавьте просеянную муку и 1 ч.л. разрыхлителя. Замесите мягкое творожное тесто. Сначала с помощью лопатки, а когда тесто станет достаточно густым – руками. Если тесто очень липкое просто добавьте немного муки. Готовое тесто уберите в холодильник на 20 минут.

✔ Далее раскатайте тесто в пласт толщиной примерно 0,5 см.

✔ Смажьте всю поверхность теста размягченным сливочным маслом. Затем посыпьте корицей и сахаром.

✔ Скатайте пласт в тугой рулет и разрежьте на 8 равных частей. Выложите булочки на противень с пергаментной бумагой и выпекайте в хорошо разогретой до 180°С духовке примерно 25 минут. (Время выпечки может зависеть от особенностей вашей духовки. В результате булочки должны получится пышные и румяные.)

✔ Для крема возьмите сметану, сахарную пудру и лимонный сок.

Взбейте все с помощью миксера и покройте теплые булочки.

Фото рецепта

Творожные булочки синнабон: фото шаг 1

Видео

Дополнительная информация

Ссылка на первоисточник
обедрецептыприготовлениезавтракдесертыужинедаготовить простовыпечкавкусноготовитькулинария
Обсудить

Картина дня

наверх