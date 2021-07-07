Вкусные творожные булочки «Синнабон»

Рецепт приготовления

✔ В глубокой чашке смешайте одно яйцо, сахар и растительное масло.

✔ Добавьте 200 гр творога и перемешайте до однородности.

✔ Добавьте просеянную муку и 1 ч.л. разрыхлителя. Замесите мягкое творожное тесто. Сначала с помощью лопатки, а когда тесто станет достаточно густым – руками. Если тесто очень липкое просто добавьте немного муки. Готовое тесто уберите в холодильник на 20 минут.

✔ Далее раскатайте тесто в пласт толщиной примерно 0,5 см.

✔ Смажьте всю поверхность теста размягченным сливочным маслом. Затем посыпьте корицей и сахаром.

✔ Скатайте пласт в тугой рулет и разрежьте на 8 равных частей. Выложите булочки на противень с пергаментной бумагой и выпекайте в хорошо разогретой до 180°С духовке примерно 25 минут. (Время выпечки может зависеть от особенностей вашей духовки. В результате булочки должны получится пышные и румяные.)

✔ Для крема возьмите сметану, сахарную пудру и лимонный сок.

Взбейте все с помощью миксера и покройте теплые булочки.