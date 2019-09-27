Перекус за 15 минут "Не откусите пальцы"

Невероятно вкусные, румяные и сочные. Очень практичный рецепт, не надо замешивать тесто и раскатывать его. Всегда выручат, когда хочется быстро перекусить или нет совсем времени на готовку.
ИНГРЕДИЕНТЫ
Лаваш – 1 шт .(160гр)
Фарш – 300гр.
Лук – 1/2шт
Чеснок – 1зуб
Соль – 1/3ч.л.
Перец – по вкусу
Молоко – 2-3ст.л.
Сметана – 1 ст.л.
КАК ПРИГОТОВИТЬ
Лаваш разделим на 4 части.
Приготовим фарш. Смешаем фарш с луком чесноком, солью, луком,сметаной, молоком и специями
Заворачиваем пирожки. Как правильно завернуть пирожки смотрите в видео.
Выпекаем в разогретой духовке при 200 градусах 15 минут
Подробности смотрите в видео ниже.
Приятного аппетита!
Свежие комментарии