Перекус за 15 минут "Не откусите пальцы"

Невероятно вкусные, румяные и сочные. Очень практичный рецепт, не надо замешивать тесто и раскатывать его. Всегда выручат, когда хочется быстро перекусить или нет совсем времени на готовку.

ИНГРЕДИЕНТЫ

Лаваш – 1 шт .(160гр)

Фарш – 300гр.

Лук – 1/2шт

Чеснок – 1зуб

Соль – 1/3ч.л.

Перец – по вкусу

Молоко – 2-3ст.л.

Сметана – 1 ст.л.

КАК ПРИГОТОВИТЬ

Лаваш разделим на 4 части.

Приготовим фарш. Смешаем фарш с луком чесноком, солью, луком,сметаной, молоком и специями

Заворачиваем пирожки. Как правильно завернуть пирожки смотрите в видео.

Выпекаем в разогретой духовке при 200 градусах 15 минут

Подробности смотрите в видео ниже.

Приятного аппетита!