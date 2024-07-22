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Четыре вкуса

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Рецепт вкусной песочной самсы

Ингредиенты

тесто:

мука – 500-550 г

молоко – 250 мл

сливочное масло – 150 г

растительное масло – 100 г

соль – 1,5 ч.л.

начинка:

фарш – 500-550 г

лук – 150-200 г

соль

черный перец

паприка, базилик, кориандр, чеснок (по желанию) – по 0,5 ч.л.

Рецепт приготовления

Замесить тесто:

Смешать молоко и соль.

Добавить растопленное сливочное и растительное масла – перемешать

Влить молочно-масляную смесь в муку – замесить тесто

Переложить тесто в пакет (или завернуть в пленку) и оставить на 20-30 минут

Подготовить начинку:

Нарезать лук

Смешать фарш, нарезанный лук, соль, перец и, по желанию, специи – тщательно вымесить начинку

Припылить мукой рабочую поверхность

Выложить на рабочую поверхность тесто – слегка обмять

Разделить тесто на 3-4 часть – одну часть оставить, а остальные убрать в пакет (чтобы не заветривались)

Сформировать заготовки самсы:

Припылить тесто мукой и раскатать его в прямоугольный пласт, толщиной около 1 мм

Снова припылить пласт теста мукой

Начиная с более длинной стороны, накрутить тесто на скалку

Сдвинуть тесто по скалке с двух сторон к центру, чтобы тесто собралось «гармошкой»

Аккуратно раскрутить тесто со скалки

Выложить по центру получившейся заготовки начинку (несколько кучек, на небольшом удалении друг от друга)

Свободными концами теста накрыть начинку (внахлест)

Пальцами сжать тесто в тех местах, где нет начинки, разделяя заготовку на отдельные пирожки

Разрезать заготовку на отдельные пирожки

Каждый пирожок перевернуть вверх дном (местом соединения теста вниз) и «защипать» места разреза

Готовые заготовки самсы выложить на противень, застеленный пергаментной бумагой

Смешать яйцо и молоко

Смазать яичной смесью заготовки самсы

Присыпать заготовки самсы кунжутом

Выпекать в разогретой до 180-200 градусов духовке, на протяжении 30-40 минут

Кушать подано!

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