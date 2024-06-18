Вкусный пирог с грецкими орехами и вишней

ингредиенты: на форму 22 на 22

сливочное масло - 180 г

сахар - 120 г

соль - щепотка

ванильный сахар - 2 ч.л.

яйца - 3 шт.

мука - 200 г

разрыхлитель - 10 г

вишня - 500 г

сахар - 60 г +кукурузный крахмал 30 г (для вишни)

грецкие орехи - 150 г

В сливочное масло комнатной температуры (оно должно быть мягкое) добавляем соль и сахар, взбиваем миксером около 1 минуты.

Далее добавляем по одному яйца, они должны быть также комнатной температуры, перемешиваем.

Добавляем муку, ванильный сахар и разрыхлитель, взбиваем миксером около 1 минуты.

Тесто готово.

Беру силиконовую форму 22 на 22 см, ничем не смазываю.

Выкладываем тесто в форму и равномерно его распределяем.

В вишню добавляем сахар с кукурузным крахмалом, перемешиваем и выкладываем сверху на тесто, равномерно распределяем и немного вдавливаем в тесто.

Сверху посыпаем обжаренными и измельченными грецкими орехами.

Отправляем выпекаться в разогретую до 180 градусов духовку 30-35 минут.

Пока пирог еще теплый, достаем его из формы и перекладываем на решетку, нужно чтобы он остыл.

Но подавать к столу можно и в теплом виде.

Кушать подано!