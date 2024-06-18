Вкусный пирог с грецкими орехами и вишней

Ингредиенты
ингредиенты: на форму 22 на 22
сливочное масло - 180 г
сахар - 120 г
соль - щепотка
ванильный сахар - 2 ч.л.
яйца - 3 шт.
мука - 200 г
разрыхлитель - 10 г
вишня - 500 г
сахар - 60 г +кукурузный крахмал 30 г (для вишни)
грецкие орехи - 150 г
Рецепт приготовления
В сливочное масло комнатной температуры (оно должно быть мягкое) добавляем соль и сахар, взбиваем миксером около 1 минуты.
Далее добавляем по одному яйца, они должны быть также комнатной температуры, перемешиваем.
Добавляем муку, ванильный сахар и разрыхлитель, взбиваем миксером около 1 минуты.
Тесто готово.
Беру силиконовую форму 22 на 22 см, ничем не смазываю.
Выкладываем тесто в форму и равномерно его распределяем.
В вишню добавляем сахар с кукурузным крахмалом, перемешиваем и выкладываем сверху на тесто, равномерно распределяем и немного вдавливаем в тесто.
Сверху посыпаем обжаренными и измельченными грецкими орехами.
Отправляем выпекаться в разогретую до 180 градусов духовку 30-35 минут.
Пока пирог еще теплый, достаем его из формы и перекладываем на решетку, нужно чтобы он остыл.
Но подавать к столу можно и в теплом виде.
Кушать подано!
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