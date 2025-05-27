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Четыре вкуса

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Готовим воздушный пирог с яблоками

Фото к рецепту: Пирог с яблоками вкусная и ароматная выпечка с яблоками

Ингредиенты

  • сахар - 200 г
  • соль - щепотка
  • манка - 180 г
  • мука - 130 г
  • ванильный сахар - 1.5 ч.л.
  • разрыхлитель - 10 г
  • яблоки - 1.5 кг
  • апельсиновый или лимонный сок - 4 ст.л.
  • корица - 1 ч.л. с небольшой горкой
  • сливочное масло - 120 г

Рецепт приготовления

Соединяем в миске все сухие ингредиенты: сахар, ванильный сахар, соль, муку, разрыхлитель и манку.

Перемешиваем.

Яблоки очищаем от кожуры и вырезаем сердцевину.

Яблоки берите сладкие и ароматные.

Натираем их на крупной терке.

Удобно и быстро это делать при помощи кухонного комбайна.

К натертым яблоками добавляем апельсиновый или лимонный сок и корицу, перемешиваем.

Форму застилаем пергаментной бумагой.

На дно формы, на средней терке, натираем очень холодное сливочное масло - 20 г от общего количества.

Чтобы удобно было его набирать, можно его немного подморозить, т.е предварительно нужно его положить в морозилку на 30 минут.

Натертое масло натираю сразу в форму и равномерно распределяем по дну формы.

Сверху на масло просеиваем 3-4 ст.л сухих ингредиентов и также равномерно их распределяем.

На сухие ингредиенты выкладываем ⅓ часть яблочной начинки, равномерно ее распределяем.

Сверху также просеиваем 4 ст.л сухих ингредиентов и таким образом, слоями выкладываем яблоки и сухие ингредиенты.

Последний слой сухие ингредиенты, на них натираем оставшиеся 100 гр сливочного масла и равномерно его распределяем.

И отправляем в разогретую до 180 градусов духовку на 55-60 минут.

Готовому пирогу даем остыть до комнатной температуры.

Затем вместе с пергаментной бумагой перекладываем на деревянную доску и нарезаем на порционные кусочки.

Получается мягкий, сочный и ароматный пирог, с хрустящей корочкой сверху.

Кушать подано!

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