Готовим воздушный пирог с яблоками

Соединяем в миске все сухие ингредиенты: сахар, ванильный сахар, соль, муку, разрыхлитель и манку.

Перемешиваем.

Яблоки очищаем от кожуры и вырезаем сердцевину.

Яблоки берите сладкие и ароматные.

Натираем их на крупной терке.

Удобно и быстро это делать при помощи кухонного комбайна.

К натертым яблоками добавляем апельсиновый или лимонный сок и корицу, перемешиваем.

Форму застилаем пергаментной бумагой.

На дно формы, на средней терке, натираем очень холодное сливочное масло - 20 г от общего количества.

Чтобы удобно было его набирать, можно его немного подморозить, т.е предварительно нужно его положить в морозилку на 30 минут.

Натертое масло натираю сразу в форму и равномерно распределяем по дну формы.

Сверху на масло просеиваем 3-4 ст.л сухих ингредиентов и также равномерно их распределяем.

На сухие ингредиенты выкладываем ⅓ часть яблочной начинки, равномерно ее распределяем.

Сверху также просеиваем 4 ст.л сухих ингредиентов и таким образом, слоями выкладываем яблоки и сухие ингредиенты.

Последний слой сухие ингредиенты, на них натираем оставшиеся 100 гр сливочного масла и равномерно его распределяем.

И отправляем в разогретую до 180 градусов духовку на 55-60 минут.

Готовому пирогу даем остыть до комнатной температуры.

Затем вместе с пергаментной бумагой перекладываем на деревянную доску и нарезаем на порционные кусочки.

Получается мягкий, сочный и ароматный пирог, с хрустящей корочкой сверху.

Кушать подано!