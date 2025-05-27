Готовим воздушный пирог с яблоками

Ингредиенты
- сахар - 200 г
- соль - щепотка
- манка - 180 г
- мука - 130 г
- ванильный сахар - 1.5 ч.л.
- разрыхлитель - 10 г
- яблоки - 1.5 кг
- апельсиновый или лимонный сок - 4 ст.л.
- корица - 1 ч.л. с небольшой горкой
- сливочное масло - 120 г
Рецепт приготовления
Соединяем в миске все сухие ингредиенты: сахар, ванильный сахар, соль, муку, разрыхлитель и манку.
Перемешиваем.
Яблоки очищаем от кожуры и вырезаем сердцевину.
Яблоки берите сладкие и ароматные.
Натираем их на крупной терке.
Удобно и быстро это делать при помощи кухонного комбайна.
К натертым яблоками добавляем апельсиновый или лимонный сок и корицу, перемешиваем.
Форму застилаем пергаментной бумагой.
На дно формы, на средней терке, натираем очень холодное сливочное масло - 20 г от общего количества.
Чтобы удобно было его набирать, можно его немного подморозить, т.е предварительно нужно его положить в морозилку на 30 минут.
Натертое масло натираю сразу в форму и равномерно распределяем по дну формы.
Сверху на масло просеиваем 3-4 ст.л сухих ингредиентов и также равномерно их распределяем.
На сухие ингредиенты выкладываем ⅓ часть яблочной начинки, равномерно ее распределяем.
Сверху также просеиваем 4 ст.л сухих ингредиентов и таким образом, слоями выкладываем яблоки и сухие ингредиенты.
Последний слой сухие ингредиенты, на них натираем оставшиеся 100 гр сливочного масла и равномерно его распределяем.
И отправляем в разогретую до 180 градусов духовку на 55-60 минут.
Готовому пирогу даем остыть до комнатной температуры.
Затем вместе с пергаментной бумагой перекладываем на деревянную доску и нарезаем на порционные кусочки.
Получается мягкий, сочный и ароматный пирог, с хрустящей корочкой сверху.
Кушать подано!
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