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Карась с овощами в микроволновке

Фото к рецепту: Карась с овощами в микроволновке

Ингредиенты

  • 1 крупный карась
  • 1 крупный репчатый лук
  • 1 морковь
  • петрушка
  • соль
  • перец душистый молотый
  • 1-2 ст.л. майонеза или сметаны

Пошаговый рецепт приготовления

Карася очистить от чешуи, удалить внутренности и промыть.

Морковь, лук и петрушку мелко нарезать.

Овощи с зеленью сложить в глубокую чашку, добавить соль, перец, майонез или сметану и перемешать.

Овощной смесью щедро начинить рыбу и оставшуюся овощную смесь выложить поверх рыбы.

Запекать карася с овощами в микроволновке 15 минут.

Подавать с зеленью.

Пошаговые фото рецепта

Карась с овощами в микроволновке: фото шаг 1Карась с овощами в микроволновке: фото шаг 2Карась с овощами в микроволновке: фото шаг 3Карась с овощами в микроволновке: фото шаг 4Карась с овощами в микроволновке: фото шаг 5
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