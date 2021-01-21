Карась с овощами в микроволновке

Карася очистить от чешуи, удалить внутренности и промыть.

Морковь, лук и петрушку мелко нарезать.

Овощи с зеленью сложить в глубокую чашку, добавить соль, перец, майонез или сметану и перемешать.

Овощной смесью щедро начинить рыбу и оставшуюся овощную смесь выложить поверх рыбы.

Запекать карася с овощами в микроволновке 15 минут.

Подавать с зеленью.