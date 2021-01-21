Карась с овощами в микроволновке

Ингредиенты
- 1 крупный карась
- 1 крупный репчатый лук
- 1 морковь
- петрушка
- соль
- перец душистый молотый
- 1-2 ст.л. майонеза или сметаны
Пошаговый рецепт приготовления
Карася очистить от чешуи, удалить внутренности и промыть.
Морковь, лук и петрушку мелко нарезать.
Овощи с зеленью сложить в глубокую чашку, добавить соль, перец, майонез или сметану и перемешать.
Овощной смесью щедро начинить рыбу и оставшуюся овощную смесь выложить поверх рыбы.
Запекать карася с овощами в микроволновке 15 минут.
Подавать с зеленью.
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