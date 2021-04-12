Четыре вкуса

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Нежное и сочное филе индейки в духовке

Фото к рецепту: Нежное и сочное филе индейки в духовке

Ингредиенты

  • филе индейки – 1 кг.
  • масло оливковое – 5 ст.л.
  • дижонская горчица – 4 ст.л.
  • паприка копчёная – 1 ч.л.
  • душистый перец – ½ ч.л.
  • розмарин – ½ ч.л.
  • сливочное масло – 10 гр.
  • соляной раствор:
  • вода – 1 литр
  • соль- 2 ч.л.
  • сок лимона -2 ст.л.

Пошаговый рецепт приготовления

Филе индейки промойте, очистите от плёнок.

Достаньте филе индейки из соляного раствора, хорошо промокните бумажным полотенцем.

В форму, влейте масло оливковое, засыпьте копчёную парику, горчицу и перец, перемешайте смесь. В смесь положите филе и хорошо смажьте его со всех сторон специями. Затем присыпьте розмарином и кусочками сливочного масла. Дать филе полежать в специях, пока будет разогреваться духовка.

Поставьте выпекаться в разогретую духовку, до 200 градусов, на 40-45 минут. Время выпекания регулируйте по вашей духовки и по весу филе. Готовность филе можно проверить термометром, 68-70 градусов.

Готовое филе индейки накройте фольгой и дайте отдохнуть 15 -20 минут.

Нарежьте филе на порционные кусочки и можно подавать к столу.

Кушайте на здоровье!

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