Нежное и сочное филе индейки в духовке

Пошаговый рецепт приготовления

Филе индейки промойте, очистите от плёнок.

В воде растворите соль и лимонный сок, перемешате и залейте филе индейки. Уьерите в холодильник на несколько часов, а лучше на ночь.

Достаньте филе индейки из соляного раствора, хорошо промокните бумажным полотенцем.

В форму, влейте масло оливковое, засыпьте копчёную парику, горчицу и перец, перемешайте смесь. В смесь положите филе и хорошо смажьте его со всех сторон специями. Затем присыпьте розмарином и кусочками сливочного масла. Дать филе полежать в специях, пока будет разогреваться духовка.

Поставьте выпекаться в разогретую духовку, до 200 градусов, на 40-45 минут. Время выпекания регулируйте по вашей духовки и по весу филе. Готовность филе можно проверить термометром, 68-70 градусов.

Готовое филе индейки накройте фольгой и дайте отдохнуть 15 -20 минут.

Нарежьте филе на порционные кусочки и можно подавать к столу.

Кушайте на здоровье!