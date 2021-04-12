Нежное и сочное филе индейки в духовке

Ингредиенты
- филе индейки – 1 кг.
- масло оливковое – 5 ст.л.
- дижонская горчица – 4 ст.л.
- паприка копчёная – 1 ч.л.
- душистый перец – ½ ч.л.
- розмарин – ½ ч.л.
- сливочное масло – 10 гр.
- соляной раствор:
- вода – 1 литр
- соль- 2 ч.л.
- сок лимона -2 ст.л.
Пошаговый рецепт приготовления
Филе индейки промойте, очистите от плёнок.
Достаньте филе индейки из соляного раствора, хорошо промокните бумажным полотенцем.
В форму, влейте масло оливковое, засыпьте копчёную парику, горчицу и перец, перемешайте смесь. В смесь положите филе и хорошо смажьте его со всех сторон специями. Затем присыпьте розмарином и кусочками сливочного масла. Дать филе полежать в специях, пока будет разогреваться духовка.
Поставьте выпекаться в разогретую духовку, до 200 градусов, на 40-45 минут. Время выпекания регулируйте по вашей духовки и по весу филе. Готовность филе можно проверить термометром, 68-70 градусов.
Готовое филе индейки накройте фольгой и дайте отдохнуть 15 -20 минут.
Нарежьте филе на порционные кусочки и можно подавать к столу.
Кушайте на здоровье!
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