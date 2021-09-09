Четыре вкуса

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Готовим закусоный пирог

Фото к рецепту: Закусочный пирог

Ингредиенты

  • сметана 130 гр.
  • яйца 3 шт.
  • мука 130 гр.
  • лук обжаренный 1 шт.
  • соль 0,5 ч.л.
  • разрыхлитель 1 ч.л.
  • сосиски 3 шт.
  • сыр 50 гр.

Рецепт приготовления

Сметану, яйца и соль замесите в миске.

Добавьте муку и разрыхлитель.

Хорошо замесите.

Нарежьте мелко лук, обжарьте его и добавьте в тесто.

Далее возьмите сосиски, нарежьте их произвольной формой и тоже добавьте в тесто.

Замесите.

Тесто выейте в высокую ёмкость для запекания и уберите в духовку примерно на 40 минут на 180 градусов.

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