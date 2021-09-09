Готовим закусоный пирог

Рецепт приготовления

Сметану, яйца и соль замесите в миске.

Добавьте муку и разрыхлитель.

Хорошо замесите.

Нарежьте мелко лук, обжарьте его и добавьте в тесто.

Далее возьмите сосиски, нарежьте их произвольной формой и тоже добавьте в тесто.

Замесите.

Тесто выейте в высокую ёмкость для запекания и уберите в духовку примерно на 40 минут на 180 градусов.