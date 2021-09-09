Готовим закусоный пирог

Ингредиенты
- сметана 130 гр.
- яйца 3 шт.
- мука 130 гр.
- лук обжаренный 1 шт.
- соль 0,5 ч.л.
- разрыхлитель 1 ч.л.
- сосиски 3 шт.
- сыр 50 гр.
Рецепт приготовления
Сметану, яйца и соль замесите в миске.
Добавьте муку и разрыхлитель.
Хорошо замесите.
Нарежьте мелко лук, обжарьте его и добавьте в тесто.
Далее возьмите сосиски, нарежьте их произвольной формой и тоже добавьте в тесто.
Замесите.
Тесто выейте в высокую ёмкость для запекания и уберите в духовку примерно на 40 минут на 180 градусов.