8 причин, почему не нужно говорить о диете

Сотни людей пытаются выбраться из ловушки диеты/бесконтрольного переедания и выстроить здоровые отношения с пищей и собственным телом. Но после мучительных диет возвращаются к тому, с чего начали.



Мы собрали наиболее частые советы от людей, которые пытаются говорить о диетах.

1. У меня расстройство пищевого поведения

Такая болезнь реально существует!

Невозможно волевым решением «взять и перестать есть». Вы можете понятия не иметь, что у человека расстройство пищевого поведения — по внешности и весу этого не скажешь. Вы в курсе, что бесконтрольное переедание чаще всего провоцируется диетическим мышлением? Так что, когда вы советуете считать калориис, то на самом деле активно подпитываете такую болезнь.

Чтобы излечиться от компульсивного обжорства, необходимо заново научиться слышать сигналы голода и насыщения, перестать делить пищу на «хорошую» и «плохую» и найти способ справляться с эмоциями, не прибегая к пище.

2. По внешности невозможно определить наличие проблем со здоровьем

Возможно, вы весите больше других, но при этом у вас здоровое отношение к пище, вы активны и заботитесь о здоровье.

Вы в курсе, что многие из тех, кто вписывается в характерное для нашей культуры определение «людей со здоровым весом», удерживают этот вес весьма нездоровыми способами? Так что, когда вы делаете выводы о состоянии здоровья человека на основании фигуры, вы мыслите шаблонно и предвзято.

3. Разговоры о диете вызывают скуку

«Справочник пережившего диету» («The Diet Survivor’s Handbook») гласит: «Избегайте разговоров о диете: они скучны, будят дух соперничества у женщин и не дают вам познать свою истинную природу и суть».

Пожалуйста, не принимайте участие в разговорах, которые поощряют нездоровую зацикленность на пище и весе, и старайтесь сменить тему. Давайте разговаривать о том, что нас вдохновляет, чего нам хочется достичь.

4. Жалобы на полноту

Жутко, когда люди говорят вещи вроде: «Мне плохо, потому что я слишком толстая» и «Мне надо похудеть, тогда я буду выглядеть более-менее приемлемо».



Как вы думаете, каково это слышать тем, кто толще вас? Вы вообще думаете о том, как ваши слова влияют на других, особенно на тех, кто особенно чувствителен к оценкам внешности? Пожалуйста, задумайтесь о том, какой посыл несут ваши критические высказывания о своём весе, особенно когда вы общаетесь с более полным человеком.

5. Разве с вами такое впервые?

Вы рассказываете о своей диете так, будто наконец-то нашли решение всех проблем. Когда вес начинает снижаться, вы чувствуете, что всё делаете правильно, всё в ваших руках, все вокруг говорят комплименты, и это так приятно! Но помните ли вы, как стыдно, когда вес начинает возвращаться, и все замолкают?

6. Диеты приводят к неестественному набору веса

Известно ли вам, что увлечение диетами приводит к тому, что люди набирают всё больший вес, от которого в итоге невозможно избавиться?

Оказывается, вес — гораздо более сложный феномен, чем «получил калории, потратил калории». Вы в курсе, что большинство из тех, кто сидел на диете, набирает сброшенный вес, и приблизительно две трети весят больше, чем до диеты? Так что, советуя сесть на диету, вы фактически обрекаете человека стать полнее, чем для него задумано природой.

7. Неприязнь к телу фактически ухудшает самочувствие

Вокруг так много информации, которая заставляет переживать из-за веса и снижает самооценку. Но известно ли вам, что ваше отношение к весу влияет на физическое и психическое здоровье больше, чем цифры на весах?

У тех, кто недоволен своим телом, более высокое кровяное давление и содержание глюкозы в крови натощак, чем у тех, кто доволен своим телом, хотя весят они столько же. Это справедливо для людей с любым индексом массы тела.

Если вы говорите, что нужно сесть на диету, чтобы похудеть, это означает, что человек может быть доволен своим телом только при определённом размере, а такая установка вредна для здоровья.

8. Вы укрепляете культурные предрассудки

Вы знаете, «личное — это политическое». Невозможно сосчитать всех людей (включая активных приверженцев диет), которые считают абсурдными культурные стандарты стройности. Мы пришли к тому, что нездоровое пищевое поведение (например, отказ от приёмов пищи и целых групп продуктов, чувство вины по поводу съеденного) стало считаться нормальным. Мы делаем всевозможные выводы на основании веса окружающих и комментируем его.

Но отдаёте ли вы себе отчёт, что всё, что мы делаем, говорим и даже думаем, имеет реальное значение? Когда вы беспокоитесь по поводу веса и диет, вы укрепляете соответствующие культурные нормы.