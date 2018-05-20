8 причин, почему не нужно говорить о диете

Сотни людей пытаются выбраться из ловушки диеты/бесконтрольного переедания и выстроить здоровые отношения с пищей и собственным телом. Но после мучительных диет возвращаются к тому, с чего начали.
Мы собрали наиболее частые советы от людей, которые пытаются говорить о диетах.
1. У меня расстройство пищевого поведения
Такая болезнь реально существует!
Чтобы излечиться от компульсивного обжорства, необходимо заново научиться слышать сигналы голода и насыщения, перестать делить пищу на «хорошую» и «плохую» и найти способ справляться с эмоциями, не прибегая к пище.
2. По внешности невозможно определить наличие проблем со здоровьем
Возможно, вы весите больше других, но при этом у вас здоровое отношение к пище, вы активны и заботитесь о здоровье.
Вы в курсе, что многие из тех, кто вписывается в характерное для нашей культуры определение «людей со здоровым весом», удерживают этот вес весьма нездоровыми способами? Так что, когда вы делаете выводы о состоянии здоровья человека на основании фигуры, вы мыслите шаблонно и предвзято.
3. Разговоры о диете вызывают скуку
«Справочник пережившего диету» («The Diet Survivor’s Handbook») гласит: «Избегайте разговоров о диете: они скучны, будят дух соперничества у женщин и не дают вам познать свою истинную природу и суть».
Пожалуйста, не принимайте участие в разговорах, которые поощряют нездоровую зацикленность на пище и весе, и старайтесь сменить тему. Давайте разговаривать о том, что нас вдохновляет, чего нам хочется достичь.
4. Жалобы на полноту
Жутко, когда люди говорят вещи вроде: «Мне плохо, потому что я слишком толстая» и «Мне надо похудеть, тогда я буду выглядеть более-менее приемлемо».
Как вы думаете, каково это слышать тем, кто толще вас? Вы вообще думаете о том, как ваши слова влияют на других, особенно на тех, кто особенно чувствителен к оценкам внешности? Пожалуйста, задумайтесь о том, какой посыл несут ваши критические высказывания о своём весе, особенно когда вы общаетесь с более полным человеком.
5. Разве с вами такое впервые?
Вы рассказываете о своей диете так, будто наконец-то нашли решение всех проблем. Когда вес начинает снижаться, вы чувствуете, что всё делаете правильно, всё в ваших руках, все вокруг говорят комплименты, и это так приятно! Но помните ли вы, как стыдно, когда вес начинает возвращаться, и все замолкают?
6. Диеты приводят к неестественному набору веса
Известно ли вам, что увлечение диетами приводит к тому, что люди набирают всё больший вес, от которого в итоге невозможно избавиться?
Оказывается, вес — гораздо более сложный феномен, чем «получил калории, потратил калории». Вы в курсе, что большинство из тех, кто сидел на диете, набирает сброшенный вес, и приблизительно две трети весят больше, чем до диеты? Так что, советуя сесть на диету, вы фактически обрекаете человека стать полнее, чем для него задумано природой.
7. Неприязнь к телу фактически ухудшает самочувствие
Вокруг так много информации, которая заставляет переживать из-за веса и снижает самооценку. Но известно ли вам, что ваше отношение к весу влияет на физическое и психическое здоровье больше, чем цифры на весах?
У тех, кто недоволен своим телом, более высокое кровяное давление и содержание глюкозы в крови натощак, чем у тех, кто доволен своим телом, хотя весят они столько же. Это справедливо для людей с любым индексом массы тела.
Если вы говорите, что нужно сесть на диету, чтобы похудеть, это означает, что человек может быть доволен своим телом только при определённом размере, а такая установка вредна для здоровья.
8. Вы укрепляете культурные предрассудки
Вы знаете, «личное — это политическое». Невозможно сосчитать всех людей (включая активных приверженцев диет), которые считают абсурдными культурные стандарты стройности. Мы пришли к тому, что нездоровое пищевое поведение (например, отказ от приёмов пищи и целых групп продуктов, чувство вины по поводу съеденного) стало считаться нормальным. Мы делаем всевозможные выводы на основании веса окружающих и комментируем его.
Но отдаёте ли вы себе отчёт, что всё, что мы делаем, говорим и даже думаем, имеет реальное значение? Когда вы беспокоитесь по поводу веса и диет, вы укрепляете соответствующие культурные нормы.
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