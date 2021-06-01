Как быстро приготовить закусочный тарт к завтраку

Ингредиенты
- 1 упаковка готового теста для круассанов
- начинка:
- 100 гр. ветчины
- 4 яйца
- 1 луковица
- небольшой кусочек красной паприки
- 3-4 шампиньона
- 50 гр. брынзы
Рецепт приготовления
Тесто для круассанов достаньте из упаковки, сформируйте на противне прямоугольник и слегка заверните края.
Переходим к начинке:
Из яиц сделайте яичницу-болтунью.
Паприку и лук порежьте соломкой, грибы пластинами и слегка обжарьте на сковороде.
На тесто выложите кусочки тонко нарезанной ветчины.
Сверху положите яичницу-болтунью, и обжаренные овощи.
Посыпать брынзой.
Выпекайте в разогретой до 180°С духовке 15 минут до румяности.
Тарт можно есть как горяим. так и холодным, можете поэксперементировать с начинкой.
Можно взять бекон, сырые яйца (вбить прямо на тесто, получится глазунья), помидоры, цукини.
Кушать подано!
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