Четыре вкуса

307 251 подписчик
not logged

Популярные статьи

Свежие комментарии

Как быстро приготовить закусочный тарт к завтраку

Фото к рецепту: Быстрый закусочный тарт к завтраку (слоено дрожжевое тесто)

Ингредиенты

  • 1 упаковка готового теста для круассанов
  • начинка:
  • 100 гр. ветчины
  • 4 яйца
  • 1 луковица
  • небольшой кусочек красной паприки
  • 3-4 шампиньона
  • 50 гр. брынзы

Рецепт приготовления

Тесто для круассанов достаньте из упаковки, сформируйте на противне прямоугольник и слегка заверните края.

Переходим к начинке:

Из яиц сделайте яичницу-болтунью.

Паприку и лук порежьте соломкой, грибы пластинами и слегка обжарьте на сковороде.

На тесто выложите кусочки тонко нарезанной ветчины.

Сверху положите яичницу-болтунью, и обжаренные овощи.

Посыпать брынзой.

Выпекайте в разогретой до 180°С духовке 15 минут до румяности.

Тарт можно есть как горяим. так и холодным, можете поэксперементировать с начинкой.

Можно взять бекон, сырые яйца (вбить прямо на тесто, получится глазунья), помидоры, цукини.

Кушать подано!

Фото рецепта

Быстрый закусочный тарт к завтраку (слоено дрожжевое тесто): фото шаг 1Быстрый закусочный тарт к завтраку (слоено дрожжевое тесто): фото шаг 2Быстрый закусочный тарт к завтраку (слоено дрожжевое тесто): фото шаг 3
Ссылка на первоисточник
мясорецептыприготовлениеедаготовить простовыпечкавкусноготовитькулинарияовощи
Обсудить

Картина дня

наверх