Как быстро приготовить закусочный тарт к завтраку

Рецепт приготовления

Тесто для круассанов достаньте из упаковки, сформируйте на противне прямоугольник и слегка заверните края.

Переходим к начинке:

Из яиц сделайте яичницу-болтунью.

Паприку и лук порежьте соломкой, грибы пластинами и слегка обжарьте на сковороде.

На тесто выложите кусочки тонко нарезанной ветчины.

Сверху положите яичницу-болтунью, и обжаренные овощи.

Посыпать брынзой.

Выпекайте в разогретой до 180°С духовке 15 минут до румяности.

Тарт можно есть как горяим. так и холодным, можете поэксперементировать с начинкой.

Можно взять бекон, сырые яйца (вбить прямо на тесто, получится глазунья), помидоры, цукини.

Кушать подано!