Дежурная запеканка на каждый день

Рецепт приготовления

Привет! Сегодня готовлю запеканку. Она частая гостья на нашем столе, уж очень вкусная.

Итак, начнём! Кабачки моем, обсушиваем и натираем на крупной тёрке. Отжимаем лишнюю влагу.

В миску отправляем яйца и слегка взбиваем. К яйца добавляем сметану, чёрный перец, прованские травы, соль. Всыпаем муку, разрыхлитель и взбиваем до однородности.

В получившееся тесто отправляем нарезанные колечками сосиски, нарезанные мелкими кубиками помидор, болгарский перец, сырой картофель, натёрты на крупной тёрке сыр и отжатые кабачки. Перемешиваем.

Форму для запекания диаметром 25 см. смазываем сливочным маслом, посыпаем манной крупой или сухарями. Выкладываем и разравниваем получившуюся массу. Посыпаем кунжутом. Запекаем при 180С 55-60 минут. По готовности вынимаем из духовки и немного остужаем, а после подаём к столу.

Приятного аппетита!