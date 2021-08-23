Дежурная запеканка на каждый день

Ингредиенты
- ингредиенты:
- мука - 150 г.
- кабачки - 500 г.
- картофель - 2 шт. средние
- яйца - 3 шт.
- сметана - 50 г.
- копчёные сосиски - 3 шт.
- красный болгарский перец - 1 шт. средняя
- помидор - 1 шт. средняя
- твёрдый сыр - 100 г.
- разрыхлитель - 1 ч.л.
- соль - 1 ч.л. без горки или
- чёрный молотый перец - 0,5 ч.л.
- прованские травы - 0,5 ч.л.
- кунжут:белый и черный - по 1 ч.л.
Рецепт приготовления
Привет! Сегодня готовлю запеканку. Она частая гостья на нашем столе, уж очень вкусная.
Итак, начнём! Кабачки моем, обсушиваем и натираем на крупной тёрке. Отжимаем лишнюю влагу.
В миску отправляем яйца и слегка взбиваем. К яйца добавляем сметану, чёрный перец, прованские травы, соль. Всыпаем муку, разрыхлитель и взбиваем до однородности.
В получившееся тесто отправляем нарезанные колечками сосиски, нарезанные мелкими кубиками помидор, болгарский перец, сырой картофель, натёрты на крупной тёрке сыр и отжатые кабачки. Перемешиваем.
Форму для запекания диаметром 25 см. смазываем сливочным маслом, посыпаем манной крупой или сухарями. Выкладываем и разравниваем получившуюся массу. Посыпаем кунжутом. Запекаем при 180С 55-60 минут. По готовности вынимаем из духовки и немного остужаем, а после подаём к столу.
Приятного аппетита!
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