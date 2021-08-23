Четыре вкуса

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Дежурная запеканка на каждый день

Фото к рецепту: Дежурная запеканка на каждый день

Ингредиенты

  • ингредиенты:
  • мука - 150 г.
  • кабачки - 500 г.
  • картофель - 2 шт. средние
  • яйца - 3 шт.
  • сметана - 50 г.
  • копчёные сосиски - 3 шт.
  • красный болгарский перец - 1 шт. средняя
  • помидор - 1 шт. средняя
  • твёрдый сыр - 100 г.
  • разрыхлитель - 1 ч.л.
  • соль - 1 ч.л. без горки или
  • чёрный молотый перец - 0,5 ч.л.
  • прованские травы - 0,5 ч.л.
  • кунжут:белый и черный - по 1 ч.л.

Рецепт приготовления

Привет! Сегодня готовлю запеканку. Она частая гостья на нашем столе, уж очень вкусная.

Итак, начнём! Кабачки моем, обсушиваем и натираем на крупной тёрке. Отжимаем лишнюю влагу.

В миску отправляем яйца и слегка взбиваем. К яйца добавляем сметану, чёрный перец, прованские травы, соль. Всыпаем муку, разрыхлитель и взбиваем до однородности.

В получившееся тесто отправляем нарезанные колечками сосиски, нарезанные мелкими кубиками помидор, болгарский перец, сырой картофель, натёрты на крупной тёрке сыр и отжатые кабачки. Перемешиваем.

Форму для запекания диаметром 25 см. смазываем сливочным маслом, посыпаем манной крупой или сухарями. Выкладываем и разравниваем получившуюся массу. Посыпаем кунжутом. Запекаем при 180С 55-60 минут. По готовности вынимаем из духовки и немного остужаем, а после подаём к столу.

Приятного аппетита!

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