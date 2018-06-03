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Четыре вкуса

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Морковный рулет с творогом и зеленью

Самая лучшая закуска: морковный рулет с творогом и зеленью

Весна, время пикников, шашлыков и барбекю, предлагаю оригинальный рецепт для отдыха: самую лучшую закуску — морковный рулет с творогом и зеленью. Благодаря не только вкусу, но и нарядной, яркой, оранжевой расцветке творожный рулет с морковью прекрасно будет смотреться и на праздничном столе. Пышный и мягкий овощной рулет понравится и взрослым, и детям.

Для детворы этот рецепт можно немного изменить: сделать творог сладким и добавить изюм: и тогда они съедят его со скоростью звука — проверено.

Ингредиенты:

  • 3 средние моркови (400 грамм);
  • 300 грамм творога;
  • 1-2 свежих куриных яйца (нам будут нужны только белки);
  • 5 зубчиков чеснока;
  • соль — по вкусу;
  • зелень укропа, петрушки и лука — по вкусу (примерно 50 грамм);
  • растительное масло — для обжарки моркови;
  • твердый или мягкий плавленый сыр — 50 грамм.

Количество ингредиентов можно увеличить в два раза.

Пошаговый рецепт

  1. Морковь моем, очищаем и натираем на крупной терке.
  2. В сковороду наливаем совсем немного растительного масла, нагреваем и отправляем туда морковь. Немного солим: буквально щепотку. Тушим, перемешивая, пока морковь не станет мягкой.
  3. Готовую тушеную морковь перекладываем на большое плоское блюдо, чтобы она быстрее остыла.
  4. Готовим начинку из творога и зелени. 5 зубчиков чеснока придавливаем ножом и мелко нарезаем. Отправляем в отдельную посуду (в ней мы будем смешивать начинку).
  5. В миске с чесноком разминаем творог вилкой и немного солим.
  6. Измельчаем меньше половинки пучка зелени (можно сделать смесь, или выбрать только один вид зелени). Отправляем в миску с творогом.
  7. У свежих яиц отделяем белки от желтков. Можно использовать один или два (на ваше усмотрение). Взбиваем белки венчиком до устойчивых пиков.
  8. Морковь перекладываем в глубокий салатник, посыпаем натертым на крупной терке сыром (твердым или плавленым), перекладываем в нее взбитые белки.
  9. Все очень аккуратно перемешиваем.
  10. Противень застилаем пергаментной бумагой, выкладываем на него морковную массу и разравниваем сначала лопаткой, а затем чистыми руками (чтобы не было пустых промежутков).
  11. Отправляем противень в разогретую до 180 градусов духовку на 15-20 минут.
  12. Накрываем готовый корж из моркови вторым листом пергамента, переворачиваем, чтобы нижняя сторона оказалась сверху. Снимаем с этой стороны бумагу и даем немного остыть.
  13. На теплый морковный корж выкладываем начинку, разравниваем, сворачиваем рулет.
  14. Рулет с творогом и зеленью перекладываем на пищевую пленку и заворачиваем. Убираем в холодильник, до момента трапезы.
  15. Готовый рулет разрезаем на кусочки толщиной 1,2-2 сантиметра и выкладываем на сервировочное блюдо.

При подаче на стол готовые дольки творожного рулета можно полить оливковым маслом — это придаст блюду дополнительный оттенок.

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