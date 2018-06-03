Весна, время пикников, шашлыков и барбекю, предлагаю оригинальный рецепт для отдыха: самую лучшую закуску — морковный рулет с творогом и зеленью. Благодаря не только вкусу, но и нарядной, яркой, оранжевой расцветке творожный рулет с морковью прекрасно будет смотреться и на праздничном столе. Пышный и мягкий овощной рулет понравится и взрослым, и детям.

Ингредиенты:

3 средние моркови (400 грамм);

300 грамм творога;

1-2 свежих куриных яйца (нам будут нужны только белки);

5 зубчиков чеснока;

соль — по вкусу;

зелень укропа, петрушки и лука — по вкусу (примерно 50 грамм);

растительное масло — для обжарки моркови;

твердый или мягкий плавленый сыр — 50 грамм.

Для детворы этот рецепт можно немного изменить: сделать творог сладким и добавить изюм: и тогда они съедят его со скоростью звука — проверено.

Количество ингредиентов можно увеличить в два раза.

Пошаговый рецепт

Морковь моем, очищаем и натираем на крупной терке. В сковороду наливаем совсем немного растительного масла, нагреваем и отправляем туда морковь. Немного солим: буквально щепотку. Тушим, перемешивая, пока морковь не станет мягкой. Готовую тушеную морковь перекладываем на большое плоское блюдо, чтобы она быстрее остыла. Готовим начинку из творога и зелени. 5 зубчиков чеснока придавливаем ножом и мелко нарезаем. Отправляем в отдельную посуду (в ней мы будем смешивать начинку). В миске с чесноком разминаем творог вилкой и немного солим. Измельчаем меньше половинки пучка зелени (можно сделать смесь, или выбрать только один вид зелени). Отправляем в миску с творогом. У свежих яиц отделяем белки от желтков. Можно использовать один или два (на ваше усмотрение). Взбиваем белки венчиком до устойчивых пиков. Морковь перекладываем в глубокий салатник, посыпаем натертым на крупной терке сыром (твердым или плавленым), перекладываем в нее взбитые белки. Все очень аккуратно перемешиваем. Противень застилаем пергаментной бумагой, выкладываем на него морковную массу и разравниваем сначала лопаткой, а затем чистыми руками (чтобы не было пустых промежутков). Отправляем противень в разогретую до 180 градусов духовку на 15-20 минут. Накрываем готовый корж из моркови вторым листом пергамента, переворачиваем, чтобы нижняя сторона оказалась сверху. Снимаем с этой стороны бумагу и даем немного остыть. На теплый морковный корж выкладываем начинку, разравниваем, сворачиваем рулет. Рулет с творогом и зеленью перекладываем на пищевую пленку и заворачиваем. Убираем в холодильник, до момента трапезы. Готовый рулет разрезаем на кусочки толщиной 1,2-2 сантиметра и выкладываем на сервировочное блюдо.

При подаче на стол готовые дольки творожного рулета можно полить оливковым маслом — это придаст блюду дополнительный оттенок.

