Готовим окрошку на кефире

Рецепт приготовления

Для окрошки возьмите куриное или индюшиное филе.

Заранее его отварите.

Во время варки добавьте в воду: 1 луковицу, 2 лавровых листочка, 5 горошин душистого перца и столовую ложку соли.

Нарежьте мясо мелкими кубиками.

Редис и огурцы нарежьте мелкими кубиками или натрите на крупной терке.

Отварные яйца и отварной картофель тоже мелко нарежьте.

Измельчите свежий укроп.

Когда все ингредиенты нарезаны, просто смешайте в кастрюле: огурцы, яйца, куриное или индюшиное мясо, картофель, укроп и редис.

Добавьте соль и перец по вкусу.

Залейте все ингредиенты кефиром, можно взять 1,5% жирности.

Подавайте окрошку со сметаной или греческим йогуртом и мелко нарезанным зеленым луком.

Кушать подано!