Четыре вкуса

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Готовим окрошку на кефире

Фото к рецепту: Прохладная окрошка на кефире

Ингредиенты

  • куриная/индюшиная грудка отварная – 300 гр.
  • картофель отварной – 2 шт.
  • яйца отварные – 3 шт.
  • огурцы – 5 шт. (если они маленького размера)
  • редис – 200 гр.
  • зелень укропа – 0,5 пучка
  • кефир – 1 л.
  • вода (холодная кипяченая) – 0,5 л или 1 литр, по желанию
  • сметана или греческий йогурт
  • лук зеленый – для подачи
  • соль
  • перец

Рецепт приготовления

Для окрошки возьмите куриное или индюшиное филе.

Заранее его отварите.

Во время варки добавьте в воду: 1 луковицу, 2 лавровых листочка, 5 горошин душистого перца и столовую ложку соли.

Нарежьте мясо мелкими кубиками.

Редис и огурцы нарежьте мелкими кубиками или натрите на крупной терке.

Отварные яйца и отварной картофель тоже мелко нарежьте.

Измельчите свежий укроп.

Когда все ингредиенты нарезаны, просто смешайте в кастрюле: огурцы, яйца, куриное или индюшиное мясо, картофель, укроп и редис.

Добавьте соль и перец по вкусу.

Залейте все ингредиенты кефиром, можно взять 1,5% жирности.

Подавайте окрошку со сметаной или греческим йогуртом и мелко нарезанным зеленым луком.

Кушать подано!

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