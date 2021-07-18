Готовим окрошку на кефире

Ингредиенты
- куриная/индюшиная грудка отварная – 300 гр.
- картофель отварной – 2 шт.
- яйца отварные – 3 шт.
- огурцы – 5 шт. (если они маленького размера)
- редис – 200 гр.
- зелень укропа – 0,5 пучка
- кефир – 1 л.
- вода (холодная кипяченая) – 0,5 л или 1 литр, по желанию
- сметана или греческий йогурт
- лук зеленый – для подачи
- соль
- перец
Рецепт приготовления
Для окрошки возьмите куриное или индюшиное филе.
Заранее его отварите.
Во время варки добавьте в воду: 1 луковицу, 2 лавровых листочка, 5 горошин душистого перца и столовую ложку соли.
Нарежьте мясо мелкими кубиками.
Редис и огурцы нарежьте мелкими кубиками или натрите на крупной терке.
Отварные яйца и отварной картофель тоже мелко нарежьте.
Измельчите свежий укроп.
Когда все ингредиенты нарезаны, просто смешайте в кастрюле: огурцы, яйца, куриное или индюшиное мясо, картофель, укроп и редис.
Добавьте соль и перец по вкусу.
Залейте все ингредиенты кефиром, можно взять 1,5% жирности.
Подавайте окрошку со сметаной или греческим йогуртом и мелко нарезанным зеленым луком.
Кушать подано!
Свежие комментарии