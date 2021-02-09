Зимний салат

Ингредиенты

свекла - 3 шт. средний размер

яйца - 3 шт.

сыр - 150 гр.

маринованный огурец - 3 штуки

зеленый горошек - средняя банка

чеснок - 2 зуба

майонез

поваренная соль

Пошаговый рецепт приготовления

Свеклу отварить, остудить, натереть на крупной терке.

Целый чеснок натереть на мелкой терке и разделить на 3 части. Добавьте к свекле соль, чеснок и майонез.

Все перемешать и выложить на плоское блюдо первым, нижним слоем. Натереть сыр на крупной терке, добавить чеснок и майонез.

Перемешать и выложить на свеклу. Равномерно распределите слой гороха поверх сыра. Яйца отварить, остудить и натереть на крупной терке.

К яйцам добавить майонез, перемешать и положить на горошек. Маринованные огурцы натереть на крупной терке. К огурцам добавить чеснок и майонез.

Все перемешать и выложить яйца.

Украсить мелко натертым сыром и зеленью.

Приятного аппетита!

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