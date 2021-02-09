Зимний салат

Ингредиенты
свекла - 3 шт. средний размер
яйца - 3 шт.
сыр - 150 гр.
маринованный огурец - 3 штуки
зеленый горошек - средняя банка
чеснок - 2 зуба
майонез
поваренная соль
Пошаговый рецепт приготовления
Свеклу отварить, остудить, натереть на крупной терке.
Целый чеснок натереть на мелкой терке и разделить на 3 части. Добавьте к свекле соль, чеснок и майонез.
Все перемешать и выложить на плоское блюдо первым, нижним слоем. Натереть сыр на крупной терке, добавить чеснок и майонез.
Перемешать и выложить на свеклу. Равномерно распределите слой гороха поверх сыра. Яйца отварить, остудить и натереть на крупной терке.
К яйцам добавить майонез, перемешать и положить на горошек. Маринованные огурцы натереть на крупной терке. К огурцам добавить чеснок и майонез.
Все перемешать и выложить яйца.
Украсить мелко натертым сыром и зеленью.
Приятного аппетита!
Свежие комментарии