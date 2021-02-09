Четыре вкуса

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Зимний салат

Фото к рецепту: Зимний салат

Ингредиенты 

свекла - 3 шт. средний размер 
яйца - 3 шт. 
сыр - 150 гр. 
маринованный огурец - 3 штуки 
зеленый горошек - средняя банка 
чеснок - 2 зуба 
майонез 
поваренная соль 

Пошаговый рецепт приготовления 

Свеклу отварить, остудить, натереть на крупной терке. 

Целый чеснок натереть на мелкой терке и разделить на 3 части.  Добавьте к свекле соль, чеснок и майонез. 
Все перемешать и выложить на плоское блюдо первым, нижним слоем. Натереть сыр на крупной терке, добавить чеснок и майонез.  

Перемешать и выложить на свеклу.  Равномерно распределите слой гороха поверх сыра. Яйца отварить, остудить и натереть на крупной терке. 

К яйцам добавить майонез, перемешать и положить на горошек.  Маринованные огурцы натереть на крупной терке.  К огурцам добавить чеснок и майонез. 

Все перемешать и выложить яйца. 

Украсить мелко натертым сыром и зеленью. 

Приятного аппетита! 

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