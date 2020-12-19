Четыре вкуса

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Овощной рулет ленивый

Фото к рецепту: Овощной рулет ленивый.

Ингредиенты

  • лаваш - 2 шт.
  • сыр - 150 гр.
  • овощная смесь "мексиканская" - 1 кг.
  • томатная паста - 2 ст.л.
  • соль и перец

Пошаговый рецепт приготовления

Натереть сыр на крупной терке. Овощи высыпать на сковородку с разогретым маслом и потушить 10 минут. Добавить соль и перец по вкусу. Добавить томатную пасту и тушить еще минут 5. Выкладываем начинку на лаваш. Сверху присыпаем сыром и скатываем в рулет. Смазываем яйцом и отправляем в духовку минут на 10 при 200-220 градусах. Рулет готов. Приятного аппетита!

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