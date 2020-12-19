Овощной рулет ленивый

Ингредиенты
- лаваш - 2 шт.
- сыр - 150 гр.
- овощная смесь "мексиканская" - 1 кг.
- томатная паста - 2 ст.л.
- соль и перец
Пошаговый рецепт приготовления
Натереть сыр на крупной терке. Овощи высыпать на сковородку с разогретым маслом и потушить 10 минут. Добавить соль и перец по вкусу. Добавить томатную пасту и тушить еще минут 5. Выкладываем начинку на лаваш. Сверху присыпаем сыром и скатываем в рулет. Смазываем яйцом и отправляем в духовку минут на 10 при 200-220 градусах. Рулет готов. Приятного аппетита!
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