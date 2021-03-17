Четыре вкуса

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Рулетики из лаваша с картошкой и грибами

Фото к рецепту: Рулетики из лаваша с картошкой и грибами

Ингредиенты

  • лаваш – 2 листа
  • картофель – 1 кг.
  • грибы – 350 гр.
  • укроп – 1 пуч.
  • растительное масло – 2 ст.л.
  • соль – 1 ч.л.
  • черный молотый перец – 0,5 ч.л.

Пошаговый рецепт приготовления

Картофель чистим и отвариваем в подсоленной воде. Грибы режем и обжариваем на растительном масле, укроп измельчаем. Готовый картофель превращаем в пюре, добавляем обжаренные грибы и укроп, перемешиваем. Лист лаваша раскладываем на горизонтальной поверхности и распределяем по лавашу начинку. Распределив начинку, аккуратно сворачиваем лаваш в рулет и режем на рулетики толщиной 4-5 см. Обжариваем рулетики на растительном масле с двух сторон до золотистого цвета. Готовые рулетики в горячем виде подаем к столу. Постные рулетики с картофелем и грибами готовы! Более подробный рецепт приготовления смотрите на видео. Приятного аппетита!

Видео рецепт

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