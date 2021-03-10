Салат-коктейль с креветками и авокадо

Ингредиенты

куриная грудка (отварная) - 1 шт.

авокадо - 1 шт.

консервированный ананас - 100 гр.

королевские креветки - 100 гр.

майонез - 2 ст.

лимонный сок - 1 столовая ложка

чеснок - 1 зубчик

перец чили

черный перец

листья салата

Пошаговый рецепт приготовления

Приготовьте заправку для салата.

Для этого в майонез выдавите зубчик чеснока, добавьте сок лимона и измельченный перец чили по вкусу.

Перемешайте и дайте настояться.

Вареную куриную грудку нарезать кубиками.

Авокадо нашинковать и сбрызнуть лимонным соком, чтобы не окислился.

Креветки очистить, удалить кишки и обжарить с каждой стороны по 1 мин.

Вы можете добавить дольку чеснока и веточку розмарина в кастрюлю для креветок для аромата.

Готовые креветки нарезать дольками.

Маленькие креветки можно оставить вот так.

Нарежьте ананас, если он большой, как и остальные ингредиенты.

Поместите в вазочки листья салата, которые нужно нарезать крупными кусочками.

Выложите несколько столовых ложек заправки для салата.

Сверху выложить заправку, поперчить и подавать.