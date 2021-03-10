Салат-коктейль с креветками и авокадо

Ингредиенты
куриная грудка (отварная) - 1 шт.
авокадо - 1 шт.
консервированный ананас - 100 гр.
королевские креветки - 100 гр.
майонез - 2 ст.
лимонный сок - 1 столовая ложка
чеснок - 1 зубчик
перец чили
черный перец
листья салата
Пошаговый рецепт приготовления
Приготовьте заправку для салата.
Для этого в майонез выдавите зубчик чеснока, добавьте сок лимона и измельченный перец чили по вкусу.
Перемешайте и дайте настояться.
Вареную куриную грудку нарезать кубиками.
Авокадо нашинковать и сбрызнуть лимонным соком, чтобы не окислился.
Креветки очистить, удалить кишки и обжарить с каждой стороны по 1 мин.
Вы можете добавить дольку чеснока и веточку розмарина в кастрюлю для креветок для аромата.
Готовые креветки нарезать дольками.
Маленькие креветки можно оставить вот так.
Нарежьте ананас, если он большой, как и остальные ингредиенты.
Поместите в вазочки листья салата, которые нужно нарезать крупными кусочками.
Выложите несколько столовых ложек заправки для салата.
Сверху выложить заправку, поперчить и подавать.
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