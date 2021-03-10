Четыре вкуса

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Салат-коктейль с креветками и авокадо

Фото к рецепту: Салат-коктейль с креветками и авокадо

Ингредиенты 

куриная грудка (отварная) - 1 шт. 
авокадо - 1 шт. 
консервированный ананас - 100 гр. 
королевские креветки - 100 гр. 
майонез - 2 ст. 
лимонный сок - 1 столовая ложка 
чеснок - 1 зубчик 
перец чили 
черный перец 
листья салата 

Пошаговый рецепт приготовления 

Приготовьте заправку для салата. 

Для этого в майонез выдавите зубчик чеснока, добавьте сок лимона и измельченный перец чили по вкусу. 

Перемешайте и дайте настояться. 

Вареную куриную грудку нарезать кубиками. 

Авокадо нашинковать и сбрызнуть лимонным соком, чтобы не окислился. 

Креветки очистить, удалить кишки и обжарить с каждой стороны по 1 мин. 

Вы можете добавить дольку чеснока и веточку розмарина в кастрюлю для креветок для аромата. 
Готовые креветки нарезать дольками. 

Маленькие креветки можно оставить вот так. 

Нарежьте ананас, если он большой, как и остальные ингредиенты. 

Поместите в вазочки листья салата, которые нужно нарезать крупными кусочками. 

Выложите несколько столовых ложек заправки для салата. 

Сверху выложить заправку, поперчить и подавать. 

 

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