Необычный и пикантный джем – оригинальное дополнение к различным закусками и брускеттам.

Для приготовления томатного джема выбирай крупные и мясистые, спелые помидоры.

Как приготовить томатный джем

Помидоры залей кипятком, затем обдай холодной водой и очисти от шкурки. Нарежь кусочками и сложи в кастрюлю, добавив сахар, соль, молотый перец и уксус. В полотняный мешочек заверни чеснок, перец чили, лавровый лист и душистый перец. Опусти мешочек в кастрюлю с помидорами, доведи томаты до кипения и затем вари 30 минут на медленном огне, помешивая. Вытащи мешочек со специями, разлей джем в стерилизованные баночки, закрой и дай остыть.

Количество чеснока и специй ты можешь корректировать по своему вкусу, а также можно дополнить рецепт и другими сухими травами.