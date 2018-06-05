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Четыре вкуса

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Томатный джем

томатный джем

Необычный и пикантный джем – оригинальное дополнение к различным закусками и брускеттам.

ИНГРЕДИЕНТЫ

  • 800 г помидоров
  • 1 перец чили
  • 6 зубков чеснока
  • 4 горошины душистого перца
  • 2 лавровых листа
  • молотый перец по вкусу
  • 1 ч. л. соли
  • 1 стакан сахара
  • 80 мл. яблочного уксуса

Для приготовления томатного джема выбирай крупные и мясистые, спелые помидоры.

Количество чеснока и специй ты можешь корректировать по своему вкусу, а также можно дополнить рецепт и другими сухими травами.

Как приготовить томатный джем

  1. Помидоры залей кипятком, затем обдай холодной водой и очисти от шкурки. Нарежь кусочками и сложи в кастрюлю, добавив сахар, соль, молотый перец и уксус.
  2. В полотняный мешочек заверни чеснок, перец чили, лавровый лист и душистый перец. Опусти мешочек в кастрюлю с помидорами, доведи томаты до кипения и затем вари 30 минут на медленном огне, помешивая. Вытащи мешочек со специями, разлей джем в стерилизованные баночки, закрой и дай остыть.
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