Необычный и пикантный джем – оригинальное дополнение к различным закусками и брускеттам.
ИНГРЕДИЕНТЫ
- 800 г помидоров
- 1 перец чили
- 6 зубков чеснока
- 4 горошины душистого перца
- 2 лавровых листа
- молотый перец по вкусу
- 1 ч. л. соли
- 1 стакан сахара
- 80 мл. яблочного уксуса
Для приготовления томатного джема выбирай крупные и мясистые, спелые помидоры.
Как приготовить томатный джем
- Помидоры залей кипятком, затем обдай холодной водой и очисти от шкурки. Нарежь кусочками и сложи в кастрюлю, добавив сахар, соль, молотый перец и уксус.
- В полотняный мешочек заверни чеснок, перец чили, лавровый лист и душистый перец. Опусти мешочек в кастрюлю с помидорами, доведи томаты до кипения и затем вари 30 минут на медленном огне, помешивая. Вытащи мешочек со специями, разлей джем в стерилизованные баночки, закрой и дай остыть.
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