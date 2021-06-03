Сардельки в тесте

Рецепт приготовления

1. Теплое молоко смешайте с сахаром, солью, добавьте дрожжи и 1 ст.л муки

2. Тщательно перемешайте накройте пищевой пленкой и поставьте в теплое место на 15-20 минут

4. В миску просейте муку

5. В середине сделайте углубление, влейте опару и масло

6. Выместите тесто

7. Оно должно получиться эластичным и не липнуть к рукам

8. Накройте пищевой плёнкой и полотенцем и поставьте в теплое место на 40 - 60 минут

9. Сардельки очистите от кожицы и отварите

11. Тесто разделите на 10 шариков и накройте их пищевой пленкой

12. Шарик раскатайте в длинный жгутик

13. Сардельку оберните жгутиком

14. Накройте пищевой пленкой и оставьте на 15-20 минут

15. Готовый продукт смажьте смесью желтка с молоком

16. Поставьте в разогретую до 180 градусов духовку на 15-20 минут

Кушать подано!