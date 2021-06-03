Сардельки в тесте

Ингредиенты
- сардельки - 10 шт.
- молоко - 200 мл.
- растительное масло - 40 мл.
- сахар - 3 ч.л.
- соль - 1/2 ч.л.
- сухие дрожжи - 5 гр.
- мука - 320 гр.
- желток + молоко для смазывания
Рецепт приготовления
1. Теплое молоко смешайте с сахаром, солью, добавьте дрожжи и 1 ст.л муки
2. Тщательно перемешайте накройте пищевой пленкой и поставьте в теплое место на 15-20 минут
4. В миску просейте муку
5. В середине сделайте углубление, влейте опару и масло
6. Выместите тесто
7. Оно должно получиться эластичным и не липнуть к рукам
8. Накройте пищевой плёнкой и полотенцем и поставьте в теплое место на 40 - 60 минут
9. Сардельки очистите от кожицы и отварите
11. Тесто разделите на 10 шариков и накройте их пищевой пленкой
12. Шарик раскатайте в длинный жгутик
13. Сардельку оберните жгутиком
14. Накройте пищевой пленкой и оставьте на 15-20 минут
15. Готовый продукт смажьте смесью желтка с молоком
16. Поставьте в разогретую до 180 градусов духовку на 15-20 минут
Кушать подано!
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