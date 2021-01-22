Пирожки с картофелем и шампиньонами в духовке

Ингредиенты
- для теста:
- сметана - 75 гр.
- теплая вода - 75 мл.
- яйцо - 1 шт.
- растительное масло - 75 мл.
- сухие дрожжи - 5 гр.
- теплое молоко - 50 мл.
- сахар - 1,5 ч.л.
- соль - 1 ч.л.
- мука - 340 гр.
- картофельная начинка:
- картофель - 300 гр.
- шампиньоны - 125 гр.
- растительное масло - 2 ч.л.
- сливочное масло - 10 гр.
Пошаговый рецепт приготовления
В теплое молоко добавить дрожжи и сахар, перемешать, оставить на 10 минут.
Сметану смешать с теплой водой и растительным маслом.
Вбить яйцо, перемешать.
Добавить опару, перемешать.
Просеять половину муки, перемешать.
Добавить соль, перемешать.
Просеять оставшуюся муку, вымесить тесто.
Накрыть тесто пищевой пленкой или полотенцем и оставить в теплом месте на 1 час.
Для начинки нарезать картофель кубиками, залить водой, добавить 1 ч.л. соли и поставить на огонь.
После того как вода закипит, варить картофель 20 минут.
Размять вареный картофель вилкой.
Лук нарезать мелко.
Шампиньоны нарезать небольшими кубиками.
В сковороду добавить 1 ч.л. растительного масла и 5 гр сливочного.
Обжарить лук на сильном огне и затем добавить обжаренный лук к картофелю.
На той же сковороде обжарить шампиньоны с 1 ч.л. растительного и 5 гр. сливочного масла.
Шампиньоны добавить к картофелю.
Начинку посолить, поперчить по вкусу, перемешать.
Тесто разделить на 15 равных частей.
Пальцами разровнять кусочек теста в круг, выложить в центр круга начинку и защипнуть края.
Пирожки выложить на противень, застеленный бумагой для выпечки.
Взбить 1 яйцо и смазать им пирожки.
Выпекать пирожки в разогретой до 180 С духовке 20 мин.
Свежие комментарии