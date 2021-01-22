Пирожки с картофелем и шампиньонами в духовке

В теплое молоко добавить дрожжи и сахар, перемешать, оставить на 10 минут.

Сметану смешать с теплой водой и растительным маслом.

Вбить яйцо, перемешать.

Добавить опару, перемешать.

Просеять половину муки, перемешать.

Добавить соль, перемешать.

Просеять оставшуюся муку, вымесить тесто.

Накрыть тесто пищевой пленкой или полотенцем и оставить в теплом месте на 1 час.

Для начинки нарезать картофель кубиками, залить водой, добавить 1 ч.л. соли и поставить на огонь.

После того как вода закипит, варить картофель 20 минут.

Размять вареный картофель вилкой.

Лук нарезать мелко.

Шампиньоны нарезать небольшими кубиками.

В сковороду добавить 1 ч.л. растительного масла и 5 гр сливочного.

Обжарить лук на сильном огне и затем добавить обжаренный лук к картофелю.

На той же сковороде обжарить шампиньоны с 1 ч.л. растительного и 5 гр. сливочного масла.

Шампиньоны добавить к картофелю.

Начинку посолить, поперчить по вкусу, перемешать.

Тесто разделить на 15 равных частей.

Пальцами разровнять кусочек теста в круг, выложить в центр круга начинку и защипнуть края.

Пирожки выложить на противень, застеленный бумагой для выпечки.

Взбить 1 яйцо и смазать им пирожки.

Выпекать пирожки в разогретой до 180 С духовке 20 мин.