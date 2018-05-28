Уникальный способ длительного хранения зеленого лука в холодильнике

Возможность использовать зеленый лук, сохранивший свежесть и максимальное количество полезных веществ, существует. Единственное, что потребуется — найти немного места в морозильной камере и время, чтобы измельчить запасы свежесорванного лука.

Такой способ хранения неимоверно прост и удобен. На этапе подготовки важно запастись терпением и подождать, покуда вымытый лук высохнет.

После того как лук мелко нарезан, остается лишь ссыпать его сухую пластиковую бутылку, плотно закрутить крышку и отправить в морозилку. Такой способ хранения исключает присутствие посторонних запахов и обеспечивает сохранность витаминов и вкусовых качеств.

Подобным образом можно хранить не только прочую зелень, но даже морковь. Единственное, что при этом понадобиться — бутылка с более широким горлышком.