Вкусная пицца на лаваше

Рецепт приготовления

В форму для запекания выкладываю лаваш, посыпаю немного сыром, сверху второй лаваш и тоже посыпаю сыром, выкладываю третий лаваш.

Майонез смешиваю с кетчупом, смазываю третий лаваш.

Помидор и колбасу нарезаю тонкими колечками, выкладываю на лаваш.

Посыпаю оставшимся сыром и отправляю в разогретую духовку до 180 градусов на 10-15 минут.

Готовую пиццу посыпаю зеленью.