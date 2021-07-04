Четыре вкуса

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Вкусная пицца на лаваше

Фото к рецепту: Пицца на лаваше

Ингредиенты

  • лаваш круглый - 3 шт.
  • сыр - 300 гр.
  • колбаса сырокопченая - 70 гр.
  • половина среднего помидора
  • майонез
  • кетчуп
  • зелень

Рецепт приготовления

В форму для запекания выкладываю лаваш, посыпаю немного сыром, сверху второй лаваш и тоже посыпаю сыром, выкладываю третий лаваш.

Майонез смешиваю с кетчупом, смазываю третий лаваш.

Помидор и колбасу нарезаю тонкими колечками, выкладываю на лаваш.

Посыпаю оставшимся сыром и отправляю в разогретую духовку до 180 градусов на 10-15 минут.

Готовую пиццу посыпаю зеленью.

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