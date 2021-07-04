Вкусная пицца на лаваше

Ингредиенты
- лаваш круглый - 3 шт.
- сыр - 300 гр.
- колбаса сырокопченая - 70 гр.
- половина среднего помидора
- майонез
- кетчуп
- зелень
Рецепт приготовления
В форму для запекания выкладываю лаваш, посыпаю немного сыром, сверху второй лаваш и тоже посыпаю сыром, выкладываю третий лаваш.
Майонез смешиваю с кетчупом, смазываю третий лаваш.
Помидор и колбасу нарезаю тонкими колечками, выкладываю на лаваш.
Посыпаю оставшимся сыром и отправляю в разогретую духовку до 180 градусов на 10-15 минут.
Готовую пиццу посыпаю зеленью.
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