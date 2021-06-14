Вкусный завтрак из лаваша за 5 минут

Рецепт приготовления

Сковороду разогреть и налить рафинированное растительное масло.

Важно: сковорода должна быть с антипригарным покрытием!

Лаваш слегка смочить в воде с двух сторон. Уложить на сковороду.

Огонь ниже среднего!

Разбить яйцо и добавить соль (по желанию).

Яйцо распределить по лавашу.

Посыпать тёртым сыром.

Лаваш снизу должен немного подрумяниться, а сыр немного расплавиться.

Перевернуть на другую сторону.

Середину посыпать тёртым сыром.

Уложить ломтики колбасы (или ветчины) и кружочки помидора.

Завернуть края лаваша, чтобы начинка оказалась внутри.

Перевернуть на другую сторону и обжарить приблизительно 3 минуты на небольшом огне, чтобы начинка прогрелась.

Сытный завтрак за 5 минут готов! Очень вкусно и быстро!

Кушать подано!