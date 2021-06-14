Четыре вкуса

307 372 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

Вкусный завтрак из лаваша за 5 минут

Фото к рецепту: Завтрак из лаваша (с начинкой) за 5 минут

Ингредиенты

  • лаваш или тортилья
  • растительное или топлёное масло (для обжаривания)
  • 1 яйцо + немного соли (по желанию)
  • тёртый сыр (который хорошо плавится)
  • ломтики колбасы или ветчины
  • кружочки помидора

Рецепт приготовления

Сковороду разогреть и налить рафинированное растительное масло.

Важно: сковорода должна быть с антипригарным покрытием!

Лаваш слегка смочить в воде с двух сторон. Уложить на сковороду.

Огонь ниже среднего!

Разбить яйцо и добавить соль (по желанию).

Яйцо распределить по лавашу.

Посыпать тёртым сыром.

Лаваш снизу должен немного подрумяниться, а сыр немного расплавиться.

Перевернуть на другую сторону.

Середину посыпать тёртым сыром.

Уложить ломтики колбасы (или ветчины) и кружочки помидора.

Завернуть края лаваша, чтобы начинка оказалась внутри.

Перевернуть на другую сторону и обжарить приблизительно 3 минуты на небольшом огне, чтобы начинка прогрелась.

Сытный завтрак за 5 минут готов! Очень вкусно и быстро!

Кушать подано!

Видео

Ссылка на первоисточник
мясорецептыприготовлениезавтракедавыпечкавкуснокулинарияовощи
Обсудить

Картина дня

наверх