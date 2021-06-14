Вкусный завтрак из лаваша за 5 минут

Ингредиенты
- лаваш или тортилья
- растительное или топлёное масло (для обжаривания)
- 1 яйцо + немного соли (по желанию)
- тёртый сыр (который хорошо плавится)
- ломтики колбасы или ветчины
- кружочки помидора
Рецепт приготовления
Сковороду разогреть и налить рафинированное растительное масло.
Важно: сковорода должна быть с антипригарным покрытием!
Лаваш слегка смочить в воде с двух сторон. Уложить на сковороду.
Огонь ниже среднего!
Разбить яйцо и добавить соль (по желанию).
Яйцо распределить по лавашу.
Посыпать тёртым сыром.
Лаваш снизу должен немного подрумяниться, а сыр немного расплавиться.
Перевернуть на другую сторону.
Середину посыпать тёртым сыром.
Уложить ломтики колбасы (или ветчины) и кружочки помидора.
Завернуть края лаваша, чтобы начинка оказалась внутри.
Перевернуть на другую сторону и обжарить приблизительно 3 минуты на небольшом огне, чтобы начинка прогрелась.
Сытный завтрак за 5 минут готов! Очень вкусно и быстро!
Кушать подано!
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