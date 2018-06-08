Четыре вкуса
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Четыре вкуса

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Торт «Парижский коктейль»

Когда коржи пропитаются кремово-ореховой массой, они просто тают во рту.

Ингредиенты:

  • 3 ст. ложки меда
  • 150 гр сахара
  • 3 ст. ложки растительного масла
  • 180 мл горячей воды
  • 500 гр муки
  • 1 ч. ложка соды

Крем:

  • 250 гр сливочного масла
  • 600 мл молока
  • 3 яйца
  • 1 ст. ложки муки
  • 1 стакан сахара
  • ванилин
  • 100 гр лесных орехов или миндаля, измельчить Разогреваем духовку до 180С.

Приготовление:

  1. Перемешиваем мед, сахар, масло и воду и ставим на огонь. Когда смесь закипит, снимаем с огня и добавляем муку, смешанную с содой.
  2. Тесто получается заварное. Делим его на 6-7 частей, раскатываем и выпекаем каждый корж до золотистого цвета.
  3. Форма может быть как круглая, так и квадратная. Раскатывать нужно тонко, но тесто не рвется.
  4. Для крема: яйца растираем с сахаром, перемешиваем с мукой, разводим холодным молоком и ставим на огонь, непрерывно помешивая, пока масса не загустеет. Снимаем с огня, остужаем и добавляем орехи и ванилин.
  5. Когда крем почти остынет, положить масло и хорошо перемешать миксером. Мазать коржи лучше еще теплым кремом. Когда коржи пропитаются кремово-ореховой массой, они просто тают во рту.
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Выпечка и десерты
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