Торт «Парижский коктейль»

Когда коржи пропитаются кремово-ореховой массой, они просто тают во рту.
Ингредиенты:
- 3 ст. ложки меда
- 150 гр сахара
- 3 ст. ложки растительного масла
- 180 мл горячей воды
- 500 гр муки
- 1 ч. ложка соды
Крем:
- 250 гр сливочного масла
- 600 мл молока
- 3 яйца
- 1 ст. ложки муки
- 1 стакан сахара
- ванилин
- 100 гр лесных орехов или миндаля, измельчить Разогреваем духовку до 180С.
Приготовление:
- Перемешиваем мед, сахар, масло и воду и ставим на огонь. Когда смесь закипит, снимаем с огня и добавляем муку, смешанную с содой.
- Тесто получается заварное. Делим его на 6-7 частей, раскатываем и выпекаем каждый корж до золотистого цвета.
- Форма может быть как круглая, так и квадратная. Раскатывать нужно тонко, но тесто не рвется.
- Для крема: яйца растираем с сахаром, перемешиваем с мукой, разводим холодным молоком и ставим на огонь, непрерывно помешивая, пока масса не загустеет. Снимаем с огня, остужаем и добавляем орехи и ванилин.
- Когда крем почти остынет, положить масло и хорошо перемешать миксером. Мазать коржи лучше еще теплым кремом. Когда коржи пропитаются кремово-ореховой массой, они просто тают во рту.
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