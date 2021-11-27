Готовим сливочную карамель без масла

сахар - 200 гр.

сливки от 33% - 200 гр.

Рецепт приготовления

Кастрюлю с толстым дном ставим на огонь и разогреваем.

На дно кастрюли насыпаем немного сахара (так чтобы он покрыл дно кастрюли тонким слоем) и ждем пока эта порция сахара растопится.

Когда сахар частично растаял, убавляем нагрев и начинаем перемешивать, чтобы все кристаллы сахара растаяли.

Огонь регулируйте, чтобы сахар таял, но не горел!

Постепенно подсыпаем новые небольшие порции сахара и перемешиваем (как показано в видео).

Когда сахар растаял и стал янтарного цвета добавляем следующую небольшую порцию.

Важно! Силиконовая лопатка должна быть термостойкой.

С увеличением объема растопленного сахара в кастрюле, объемы добавляемого сухого сахара можно увеличивать.

Так продолжаем топить весь отмерянный сахар (200 гр.).

СОВЕТ! Если Вы видите, что сахар сгорел (это определяется по запаху и визуально), то не переводите зря сливки! Карамель получится невозможно горькая!

Просто растопите новую порцию сахара (он стоит недорого в отличии от сливок).

Высыпаем последнюю порцию сахара и перемешиваем до тех пор, пока он весь станет жидким.

Одновременно, нагреваем сливки жирностью от 33% (200 мл).

Я грею в микроволновке, периодически доставая и перемешивая, чтобы сливки прогрелись равномерно, но не закипели.

Можно греть на плите в кастрюле, как вам удобно.

Добавляем горячие сливки в растопленный сахар МАЛЕНЬКИМИ порциями, одновременно перемешивая до объединения (огонь минимальный, можно даже пока выключить, если сильно бурлит).

Когда предыдущая порция сливок объединилась с растопленным сахаром - вводим следующую и перемешиваем до полного объединения.

Когда все сливки добавлены, увеличиваем огонь и доводим до кипения.

Варим пол минуты и всё, сливочная карамель готова.

Снимаем с огня и переливаем карамель в чистую сухую баночку, в которой будем хранить.

Даём остыть до комнатной температуры, а затем убираем для хранения в холодильник.

Такая карамель спокойно может храниться до 1 месяца в холодильнике, в герметично закрытой ёмкости.

Карамель жидкая пока горячая, но по мере остывания становится гуще.

Идеально подать к блинчикам, оладьям, сырникам, к мороженому, пирогам и булочкам.

Даже с ломтиком белого хлеба такая карамель – непередаваемое наслаждение! Рекомендую!

Обязательно готовьте и пишите свои отзывы в комментариях!