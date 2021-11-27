Готовим сливочную карамель без масла

Ингредиенты
сахар - 200 гр.
сливки от 33% - 200 гр.
Рецепт приготовления
Кастрюлю с толстым дном ставим на огонь и разогреваем.
На дно кастрюли насыпаем немного сахара (так чтобы он покрыл дно кастрюли тонким слоем) и ждем пока эта порция сахара растопится.
Когда сахар частично растаял, убавляем нагрев и начинаем перемешивать, чтобы все кристаллы сахара растаяли.
Огонь регулируйте, чтобы сахар таял, но не горел!
Постепенно подсыпаем новые небольшие порции сахара и перемешиваем (как показано в видео).
Когда сахар растаял и стал янтарного цвета добавляем следующую небольшую порцию.
Важно! Силиконовая лопатка должна быть термостойкой.
С увеличением объема растопленного сахара в кастрюле, объемы добавляемого сухого сахара можно увеличивать.
Так продолжаем топить весь отмерянный сахар (200 гр.).
СОВЕТ! Если Вы видите, что сахар сгорел (это определяется по запаху и визуально), то не переводите зря сливки! Карамель получится невозможно горькая!
Просто растопите новую порцию сахара (он стоит недорого в отличии от сливок).
Высыпаем последнюю порцию сахара и перемешиваем до тех пор, пока он весь станет жидким.
Одновременно, нагреваем сливки жирностью от 33% (200 мл).
Я грею в микроволновке, периодически доставая и перемешивая, чтобы сливки прогрелись равномерно, но не закипели.
Можно греть на плите в кастрюле, как вам удобно.
Добавляем горячие сливки в растопленный сахар МАЛЕНЬКИМИ порциями, одновременно перемешивая до объединения (огонь минимальный, можно даже пока выключить, если сильно бурлит).
Когда предыдущая порция сливок объединилась с растопленным сахаром - вводим следующую и перемешиваем до полного объединения.
Когда все сливки добавлены, увеличиваем огонь и доводим до кипения.
Варим пол минуты и всё, сливочная карамель готова.
Снимаем с огня и переливаем карамель в чистую сухую баночку, в которой будем хранить.
Даём остыть до комнатной температуры, а затем убираем для хранения в холодильник.
Такая карамель спокойно может храниться до 1 месяца в холодильнике, в герметично закрытой ёмкости.
Карамель жидкая пока горячая, но по мере остывания становится гуще.
Идеально подать к блинчикам, оладьям, сырникам, к мороженому, пирогам и булочкам.
Даже с ломтиком белого хлеба такая карамель – непередаваемое наслаждение! Рекомендую!
Обязательно готовьте и пишите свои отзывы в комментариях!