Рецепт кружевных блинчиков на молоке

Ингредиенты
мука пшеничная 75 гр.
мука рисовая 37 гр.
крахмал кукурузный 37 гр.
яйцо 1 шт.
сахар 50 гр.
молоко 130 мл.
соль 1/4 ч.л.
масло растительное 1,5 ст.л.
рецепт приготовления
1. Смешиваем два вида муки и кукурузный крахмал, добавляем сахар, соль, вливаем молоко, одно яйцо, перемешиваем блендером
и вливаем растительное масло.
2. Тесто переливаем в кондитерский мешок, срезаем кончик 3 мм, разогреваем сковороду и вот так распределяем тесто по
сковороде.
Такие блинчики очень быстро, подрумяниваем слегка вторую сторону и сворачиваем трубочкой.
3. Блинчики получаются очень вкусными, подавайте со сметаной и тем что вы любите.
Кушать подано
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