Четыре вкуса

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Рецепт кружевных блинчиков на молоке

Фото к рецепту: Кружевные блинчики на молоке

Ингредиенты

мука пшеничная 75 гр.

мука рисовая 37 гр.

крахмал кукурузный 37 гр.

яйцо 1 шт.

сахар 50 гр.

молоко 130 мл.

соль 1/4 ч.л.

масло растительное 1,5 ст.л.

рецепт приготовления

1. Смешиваем два вида муки и кукурузный крахмал, добавляем сахар, соль, вливаем молоко, одно яйцо, перемешиваем блендером

и вливаем растительное масло.

2. Тесто переливаем в кондитерский мешок, срезаем кончик 3 мм, разогреваем сковороду и вот так распределяем тесто по

сковороде.

Такие блинчики очень быстро, подрумяниваем слегка вторую сторону и сворачиваем трубочкой.

3. Блинчики получаются очень вкусными, подавайте со сметаной и тем что вы любите.

Кушать подано

Фото рецепта

Кружевные блинчики на молоке: шаг 1Кружевные блинчики на молоке: шаг 2Кружевные блинчики на молоке: шаг 3Кружевные блинчики на молоке: шаг 4

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