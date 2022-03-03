Рецепт кружевных блинчиков на молоке

мука пшеничная 75 гр.

мука рисовая 37 гр.

крахмал кукурузный 37 гр.

яйцо 1 шт.

сахар 50 гр.

молоко 130 мл.

соль 1/4 ч.л.

масло растительное 1,5 ст.л.

рецепт приготовления

1. Смешиваем два вида муки и кукурузный крахмал, добавляем сахар, соль, вливаем молоко, одно яйцо, перемешиваем блендером

и вливаем растительное масло.

2. Тесто переливаем в кондитерский мешок, срезаем кончик 3 мм, разогреваем сковороду и вот так распределяем тесто по

сковороде.

Такие блинчики очень быстро, подрумяниваем слегка вторую сторону и сворачиваем трубочкой.

3. Блинчики получаются очень вкусными, подавайте со сметаной и тем что вы любите.

Кушать подано