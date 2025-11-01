Два брауни, один бренд: почему Bombbar выпустила сразу две версии любимого десерта

Любители батончиков-брауни делятся на два лагеря. Одни считают, что эти полезные сладости должны быть плотными. Другие уверены, что идеальный вариант — воздушная консистенция. Компания Bombbar разрешила этот спор и создала сразу 2 вида батончиков с разной текстурой. В чём их особенность?

Первый вид — протеиновый Brownie с плотной текстурой.

В его рецептуре, в отличие от обычных сладостей, используется не кондитерская глазурь, а настоящий шоколад. Он в сочетании с бархатистой крошкой создаёт насыщенную текстуру. В каждом брауни содержится 20-22% белка. Он подходит для тех, кто считает, что брауни должен быть по-настоящему шоколадным.

Второй тип — протеиновые пирожные Brownie Cake. Бисквит в сочетании с нежной начинкой покрыт натуральным шоколадом. Эти пирожные по вкусу любителям воздушной текстуры. Всё дело в технологии производства: в рецептуре таких батончиков нет муки, меньше жиров и больше белка (в каждом пирожном 15%). При специальной обработке белковая смесь формирует мелкие поры, за счёт чего и получается такая консистенция, похожая на кекс. Brownie Cake идеален для тех, кто ценит лёгкость во всем. Он очень нежный и буквально тает во рту.

Bombbar сделал особенной не только текстуру: каждый вид представлен линейкой разных вкусов. Плотный Brownie — со вкусом шоколада, лимонного тарта, печенья-крема, фисташки, вишни, морковного торта, малинового чизкейка, Моккачино, рикотты с персиком и с фундуком. Воздушные Brownie Cake — пирожные со вкусом вишни, карамели или двойного шоколада. Насыщенный вкус получается, благодаря высококачественному натуральному шоколаду, который не сравнится с обычной глазурью.

При таком большом выборе каждый найдёт брауни себе по вкусу.

Помимо этого, преимущество полезных сладостей Bombbar — их состав. Брауни изготовлены из натуральных ингредиентов и содержат много белка, что способствует росту и восстановлению мышечной ткани. Белок также помогает поддерживать чувство сытости и сохранять мышечную массу в процессе похудения. Это особенно важно при активном образе жизни и занятиях спортом. Брауни содержит клетчатку, которая помогает поддерживать здоровье желудочно-кишечного тракта и, как и протеин, продлевает чувство насыщения. Этот компонент тоже полезен при похудении и поддержании здорового веса.

Bombbar Brownie в индивидуальной упаковке. Его удобно взять с собой и использовать в качестве перекуса на каждый день. Этот полезный десерт — лучший способ совмещать приятное с полезным. Брауни сочетает в себе отличный вкус, чистый состав и функциональную пользу. Благодаря высокому содержанию белка и клетчатки, он становится надёжным помощником в поддержании энергии, контроле аппетита и достижении спортивных целей. Делает путь к здоровому образу жизни по-настоящему комфортным и вкусным.

Ищите в любимых магазинах и на www.bombbar.ru