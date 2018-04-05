Желейные 3D-торты – новый тренд в кулинарии

Желейные 3D-торты имеют все шансы на то, чтобы стать новым кулинарным трендом. Мастерица Сью Хен Бун из обычных, казалось бы, ингредиентов, создает фантастические композиции, украшенные цветами и золотыми рыбками.

ЗD-торты от мастерицы Сью Хен Бун (Siew Heng Boon).

Внешне торты и пирожные напоминают стеклянные пресс-папье, но на самом деле это обман зрения. Желейные десерты вкусны и полностью съедобны. Сью Бун рассказывает, что научилась их делать два года назад, и с тех пор не перестает удивлять семью и друзей все новыми и новыми творениями.

“Соседка моей мамы однажды приготовила такой торт и угостила нас. Я заинтересовалась и прошла курс у известного мастера из Малайзии, который специализируется на 3D-десертах. Я много практиковалась, а потом стала публиковать приготовленные мной сладости на своих страницах в социальных сетях Facebook и Instagram. Я получила первые заказы”, – рассказала Сью Бун в одном из своих интервью.

Сью – мама двух замечательных сыновей, кулинария стала для нее сейчас не только увлечением, но и бизнесом. Полтора года назад они с мужем переехали в Сидней, и там она основала компанию под названием Jelly Alchemy.

Для приготовления таких тортов используется молоко с добавлением красителей (как альтернатива, кокосовое молоко), прозрачная основа-желе и цветной корж.

Чтобы создавать объемные цветы, используются специальные приспособления, подогретое молоко “впрыскивается” и после застывает.

По словам Сью, в Мексике кондитеры отдают предпочтение желатину, в Южной Азии готовят на основе агара с добавлением сахара. Сью предпочитает натуральные ингредиенты, поэтому для окрашивания желе чаще всего использует соки различных цветов. Она признается, что с удовольствием готовит такие 3D-торты и больше всего любит наблюдать за реакцией заказчика. Ведь в этом случае вау-эффект обеспечен!

Цветы и золотые рыбки – традиционное украшение тортов от мастерицы Сью Хен Бун (Siew Heng Boon).