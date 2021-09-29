Готовим запеканку из овощей с фаршем

Ингредиенты
- мясной фарш – 500 гр.
- капуста – 300 гр.
- лук – 100 гр.
- морковь – 100 гр.
- яйца – 2 шт.
- сметана – 100-150 гр.
- сыр – 100 гр.
- соль
- перец, специи
Рецепт приготовления
Смешайте нашинкованную капусту, тонко нарезанный лук, морковь, натертую на крупной терке, мясной фарш, яйца, специи по вкусу, соль и перец.
Тщательно перемешать.
Отправить запекаться в духовку, при температуре 200 градусов на 20 мин.
Натертый на крупной терке сыр смешать со сметаной.
Спустя 20 минут на запеканку выложить сыр со сметаной.
Запекать ещё 20 мин. до румяной корочки.
Кушать подано.
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