Четыре вкуса

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Готовим запеканку из овощей с фаршем

Фото к рецепту: Запеканка из овощей с фаршем (вкусный и быстрый ужин для всей семьи)

Ингредиенты

  • мясной фарш – 500 гр.
  • капуста – 300 гр.
  • лук – 100 гр.
  • морковь – 100 гр.
  • яйца – 2 шт.
  • сметана – 100-150 гр.
  • сыр – 100 гр.
  • соль
  • перец, специи

Рецепт приготовления

Смешайте нашинкованную капусту, тонко нарезанный лук, морковь, натертую на крупной терке, мясной фарш, яйца, специи по вкусу, соль и перец.

Тщательно перемешать.

Отправить запекаться в духовку, при температуре 200 градусов на 20 мин.

Натертый на крупной терке сыр смешать со сметаной.

Спустя 20 минут на запеканку выложить сыр со сметаной.

Запекать ещё 20 мин. до румяной корочки.

Кушать подано.

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