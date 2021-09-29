Готовим запеканку из овощей с фаршем

Рецепт приготовления

Смешайте нашинкованную капусту, тонко нарезанный лук, морковь, натертую на крупной терке, мясной фарш, яйца, специи по вкусу, соль и перец.

Тщательно перемешать.

Отправить запекаться в духовку, при температуре 200 градусов на 20 мин.

Натертый на крупной терке сыр смешать со сметаной.

Спустя 20 минут на запеканку выложить сыр со сметаной.

Запекать ещё 20 мин. до румяной корочки.

Кушать подано.