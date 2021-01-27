Четыре вкуса

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Сочные отбивные из свинины в кляре: семь лучших рецептов

Сочные отбивные из свинины в кляре: семь лучших рецептов

Поджаренные до румяной корочки отбивные из свинины в кляре на сковороде остаются сочными внутри, так как панировка не дает мясу пересыхать. Для пикантности кляр готовят на пиве, майонезе, сметане с добавлением соевого соуса, зелени и специй.

Классический способ

Сочные отбивные из свинины в кляре: семь лучших рецептов

Ингредиенты:

  • 400 г. корейки средней жирности;
  • крупное яйцо;
  • 20-30 г. муки;
  • 1 ч. л. мелкой соли;
  • 1-2 ч. л. порошкового кориандра;
  • молотый перец - по усмотрению;
  • 100 мл. жарочного масла без запаха.

Приготовление:

  1. Промыть корейку под проточной водой, полностью обсушить, так как влага не даст зарумяниться золотистой корочке на мясе.
  2. В глубокой миске взбить вилкой яйцо до однородности.
  3. Корейку нарезать пластинками по толщине 1 см, выложить на разделочную доску и прикрыть заготовки пищевой пленкой.
  4. Отбить свинину молоточком.
  5. Отбитую корейку натереть солью и смесью из специй.
  6. Каждый кусочек обвалять в тонком слое пшеничной муки.
  7. Отбивные густо обмакивать в яйцо и выкладывать в небольшое количество разогретого масла.
  8. Жарить по 3 минуты, чтобы зарумянилась красивая корочка.
  9. Выложить готовое блюдо на салфетку, чтобы не перебить вкус лишним жиром.

При подаче отбивные посыпать зеленью. Отдельно поставить пиалку с грибным, сырным или сметанным соусом.

В яично-томатном кляре

Сочные отбивные из свинины в кляре: семь лучших рецептов

Ингредиенты:

  • 500 г. свиной шеи;
  • 1 луковая головка;
  • 2 яйца;
  • 20 г. просеянной муки;
  • 2 ст. л. пасты концентрата из томатов;
  • чесночный зубчик;
  • 1 ч. л. мелкой соли;
  • щепотка порошкового черного перца;
  • 100 мл. масла для фритюра.

Приготовление:

  1. Качественную свиную шею поделить порционными пластинами толщиной не менее 1 см. Отбить пластинки.
  2. Соединить пасту из томатов с перьями нарезанного лука, раздавленным чесноком, яйцами и солью. Всыпать муку.
  3. Погрузить заготовки в маринад и подержать в холоде 2 часа.
  4. Жарить на сильно прогретой сковороде по 3-4 минуты с двух сторон.

Золотистые отбивные удачно сочетаются с соленьями или бочковыми огурцами. Рекомендуем не добавлять к свинине тяжелый гарнир, так как шея очень сытная.

В молочном кляре

Сочные отбивные из свинины в кляре: семь лучших рецептов

Ингредиенты:

  • 500 г. задней части;
  • 50 мл. соевого соуса;
  • 1 ст. л. баварской горчицы;
  • 2 ч. л. масла из кунжутных семян;
  • 3 средних яйца;
  • 100 г. высокосортной муки;
  • 100 мл. молока;
  • измельченные соль и перец - по усмотрению;
  • 100 мл. фритюрного масла.

Приготовление:

  1. Мякоть поделить поперек волокон на пласты по толщине 1 см.
  2. Отбить так, чтобы толщина куска уменьшилась вдвое.
  3. Для пикантности замариновать свинину на 1 час в смеси из кунжутного масла, горчицы и соевого соуса.
  4. Для нежного кляра вилкой взбить до однородности яйца в холодном молоке, немного поперчить и подсолить массу.
  5. Замаринованную свинину слегка обмакивать в муку, после погружать в кляр.
  6. Выкладывать отбивные в горячее масло и обжаривать до готовности по 2 минуты на сильном огне, чтобы образовалась корочка, а затем еще по 4 минуты на умеренном, чтобы прожарилась серединка.
  7. Готовое блюдо промокнуть от лишнего масла.

Подавать угощение лучше с салатом из хрустящих огурцов с редисом и перьевым луком.

В сухарях

Сочные отбивные из свинины в кляре: семь лучших рецептов

Ингредиенты:

  • 400 г. свиного антрекота;
  • пара яиц;
  • 1 стакан просеянной муки;
  • 1 стакан мелких панировочных сухарей;
  • промолотые мельницей перец и соль - по 1,5 ч. л.;
  • 1 веточка розмарина;
  • 3 ст. л. соуса соуса терияки;
  • 120 мл. масла для обжаривания.

Приготовление:

  1. Зачищенный антрекот поделить на ломтики толщиной 1 см. и отбить каждый кухонным молоточком.
  2. Смешать 1 ст. л. масла и соевый соус, нанести на отбитую свинину и оставить на 1 час.
  3. В одну тарелку всыпать просеянную муку, во второй взбить яйцо с перцем и солью, в третью насыпать сухари.
  4. В процессе маринования мякоть посыпать измельченным зеленым базиликом.
  5. Обмакивать заготовки поочередно в муке, яйцах и сухарях.
  6. Жарим отбивные на раскаленном масле по 3 минуты на высокой температуре, после чего уменьшаем нагрев и продолжаем жарку еще по 5 минут.

Подавать мясное блюдо с воздушным картофельным пюре и овощами. Для оригинальности можно предложить на выбор несколько соусов на томатной или майонезной основе.

В сливочно-сырном кляре

Сочные отбивные из свинины в кляре: семь лучших рецептов

Ингредиенты:

  • 400 г. нежирной свинины;
  • 200 г. 33% сливок;
  • 100 г. сухарей;
  • 200 г. голландского сыра;
  • 1-1,5 ч. л. измельченной соли;
  • 20 г. сливочного масла;
  • по 10 г. черного и молотого лимонного перца;
  • щепотка кориандра.

Пошаговый рецепт:

  1. Свинину поделить поперек волокон кусками шириной 1 см., хорошо отбить.
  2. Соединить в емкости натертый твердый сыр с сухарями, солью, приправами и сливками.
  3. Дать кляру постоять, обмакивать отбивные в панировку и обжаривать до румяной корочки в горячем масле.

К отбивным предложить нарезку из свежих овощей, отварной длиннозерный рис и сырный соус.

В горчичной панировке

Сочные отбивные из свинины в кляре: семь лучших рецептов

Ингредиенты:

  • 500 г лопатки;
  • 1 ст. л. пикантной горчицы;
  • 2 ст. л. без верха муки;
  • 2 яйца;
  • 2 ст. л. мелких сухарей для панировки;
  • 1 неполная ч. л. соли;
  • по усмотрению ‒ микс специй для мяса;
  • 2 ст. л. питьевой воды;
  • 100 мл оливкового масла второго отжима.

Пошаговый рецепт:

  1. В миску выпустить яйца, добавить горчицу, соль, приправы и просеянную муку.
  2. Всыпать панировочные сухари, перемешать кляр до однородного состояния.
  3. Если кляр получился густым, слегка развести его водой.
  4. Дать массе настояться 10-15 минут, чтобы мучная клейковина разошлась.
  5. Мясо зачистить от лишнего жира и пленок.
  6. Просушить салфетками, нарезать пластинами поперек волокон, чтобы сохранить мясные соки во время термообработки.
  7. Отбить мясные кусочки кухонным молоточком, обернув заготовки пищевой пленкой, чтобы не порвать мякоть.
  8. Отбивные по вкусу подсолить и сдобрить специями.
  9. Обмакивать мясные пластинки в кляр и отправлять в раскаленное масло. Важно, чтобы поверхность достаточно прогрелась, иначе кляр растечется и прилипнет к сковороде.
  10.  Жарить свинину с переворотом по 3 минуты, до румяной хрустящей корочки.
  11.  Выложить горячие отбивные на бумажное полотенце, чтобы впиталось масло.

Подавать блюдо горячим с гарниром из тушеной капусты, ломтиками запеченного или отварного картофеля и веткой зелени.

В пивном кляре

Сочные отбивные из свинины в кляре: семь лучших рецептов

Для пышного и вкусного кляра подойдет светлое нефильтрованное пиво. Мясо не получит вкуса алкоголя, так как он выпарится в процессе жарки. Волокна размягчатся, станут сочными и пикантными.

Ингредиенты:

  • 800 г. мясной лопатки;
  • 100 мл. пива;
  • 2 яйца;
  • по 1 ч. л. свежемолотого перца и мелкой соли;
  • 100 мл. масла для обжарки.

Как сделать отбивные из свинины в кляре:

  1. В удобную емкость выпустить яйца, всыпать соль и залить пиво.
  2. Взбить кляр венчиком, добавить просеянную муку.
  3. Свинину нарезать пластинами, отбить потоньше кухонным молоточком.
  4. Ломтики посыпать дробленым перцем и подсолить.
  5. Пластинки окунать в кляр, чтобы он полностью покрылся густой массой.
  6. На горячем масле поджарить свинину с обеих сторон по 2 минуты, далее снизить нагрев и продолжить обжарку еще по 3-4 минуты до зарумянивания мяса.

Промокнуть готовые отбивные от масла, подавать горячими с томатным кетчупом, соусом сацебели, аджикой или хреном.

Отбивные из свинины под румяной хрустящей корочкой сохраняют внутри сочность мясной пластинки. Лучше использовать куски с небольшой жировой сеткой, а в кляр добавлять специи, измельченную зелень и сыр. Есть множество рецептов с пошаговым описанием действий, фото и видео, которые делают процесс готовки простым и приятным.

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