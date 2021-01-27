Сочные отбивные из свинины в кляре: семь лучших рецептов

Поджаренные до румяной корочки отбивные из свинины в кляре на сковороде остаются сочными внутри, так как панировка не дает мясу пересыхать. Для пикантности кляр готовят на пиве, майонезе, сметане с добавлением соевого соуса, зелени и специй.

Классический способ

Корейка – мясо с насыщенным вкусом и небольшим количеством жира, который придает отбивным мягкость и нежность. К мясному блюду подходит любой гарнир: отварной пряный рис, мягкие ломтики картофеля и салат из хрустящих овощей.

Ингредиенты:

400 г. корейки средней жирности;

крупное яйцо;

20-30 г. муки;

1 ч. л. мелкой соли;

1-2 ч. л. порошкового кориандра;

молотый перец - по усмотрению;

100 мл. жарочного масла без запаха.

Приготовление:

Промыть корейку под проточной водой, полностью обсушить, так как влага не даст зарумяниться золотистой корочке на мясе. В глубокой миске взбить вилкой яйцо до однородности. Корейку нарезать пластинками по толщине 1 см, выложить на разделочную доску и прикрыть заготовки пищевой пленкой. Отбить свинину молоточком. Отбитую корейку натереть солью и смесью из специй. Каждый кусочек обвалять в тонком слое пшеничной муки. Отбивные густо обмакивать в яйцо и выкладывать в небольшое количество разогретого масла. Жарить по 3 минуты, чтобы зарумянилась красивая корочка. Выложить готовое блюдо на салфетку, чтобы не перебить вкус лишним жиром.

При подаче отбивные посыпать зеленью. Отдельно поставить пиалку с грибным, сырным или сметанным соусом.

В яично-томатном кляре

Мякоть маринуется в томатно-яичной массе, отчего волокна пропитываются пряностями. При готовке мясо получится пышным и сочным.

Ингредиенты:

500 г. свиной шеи;

1 луковая головка;

2 яйца;

20 г. просеянной муки;

2 ст. л. пасты концентрата из томатов;

чесночный зубчик;

1 ч. л. мелкой соли;

щепотка порошкового черного перца;

100 мл. масла для фритюра.

Приготовление:

Качественную свиную шею поделить порционными пластинами толщиной не менее 1 см. Отбить пластинки. Соединить пасту из томатов с перьями нарезанного лука, раздавленным чесноком, яйцами и солью. Всыпать муку. Погрузить заготовки в маринад и подержать в холоде 2 часа. Жарить на сильно прогретой сковороде по 3-4 минуты с двух сторон.

Золотистые отбивные удачно сочетаются с соленьями или бочковыми огурцами. Рекомендуем не добавлять к свинине тяжелый гарнир, так как шея очень сытная.

В молочном кляре

Мягкие кусочки свинины, покрытые золотистой корочкой, можно подавать порционно. Молоко придаст кляру нежности, а мясо впитает ароматы приправ.

Ингредиенты:

500 г. задней части;

50 мл. соевого соуса;

1 ст. л. баварской горчицы;

2 ч. л. масла из кунжутных семян;

3 средних яйца;

100 г. высокосортной муки;

100 мл. молока;

измельченные соль и перец - по усмотрению;

100 мл. фритюрного масла.

Приготовление:

Мякоть поделить поперек волокон на пласты по толщине 1 см. Отбить так, чтобы толщина куска уменьшилась вдвое. Для пикантности замариновать свинину на 1 час в смеси из кунжутного масла, горчицы и соевого соуса. Для нежного кляра вилкой взбить до однородности яйца в холодном молоке, немного поперчить и подсолить массу. Замаринованную свинину слегка обмакивать в муку, после погружать в кляр. Выкладывать отбивные в горячее масло и обжаривать до готовности по 2 минуты на сильном огне, чтобы образовалась корочка, а затем еще по 4 минуты на умеренном, чтобы прожарилась серединка. Готовое блюдо промокнуть от лишнего масла.

Подавать угощение лучше с салатом из хрустящих огурцов с редисом и перьевым луком.

В сухарях

Сочные отбивные из свинины в кляре можно приготовить, если покрывать мясо несколькими слоями панировки. Последний слой из мелких сухарей при жарке зарумянивается, получается хрустящим, а мясо внутри останется сочным.

Ингредиенты:

400 г. свиного антрекота;

пара яиц;

1 стакан просеянной муки;

1 стакан мелких панировочных сухарей;

промолотые мельницей перец и соль - по 1,5 ч. л.;

1 веточка розмарина;

3 ст. л. соуса соуса терияки;

120 мл. масла для обжаривания.

Приготовление:

Зачищенный антрекот поделить на ломтики толщиной 1 см. и отбить каждый кухонным молоточком. Смешать 1 ст. л. масла и соевый соус, нанести на отбитую свинину и оставить на 1 час. В одну тарелку всыпать просеянную муку, во второй взбить яйцо с перцем и солью, в третью насыпать сухари. В процессе маринования мякоть посыпать измельченным зеленым базиликом. Обмакивать заготовки поочередно в муке, яйцах и сухарях. Жарим отбивные на раскаленном масле по 3 минуты на высокой температуре, после чего уменьшаем нагрев и продолжаем жарку еще по 5 минут.

Подавать мясное блюдо с воздушным картофельным пюре и овощами. Для оригинальности можно предложить на выбор несколько соусов на томатной или майонезной основе.

В сливочно-сырном кляре

Нежный сливочный кляр с легкими сырными нотками зарумянивается золотой корочкой, придает мясу нежность и предотвращает вытекание сока.

Ингредиенты:

400 г. нежирной свинины;

200 г. 33% сливок;

100 г. сухарей;

200 г. голландского сыра;

1-1,5 ч. л. измельченной соли;

20 г. сливочного масла;

по 10 г. черного и молотого лимонного перца;

щепотка кориандра.

Пошаговый рецепт:

Свинину поделить поперек волокон кусками шириной 1 см., хорошо отбить. Соединить в емкости натертый твердый сыр с сухарями, солью, приправами и сливками. Дать кляру постоять, обмакивать отбивные в панировку и обжаривать до румяной корочки в горячем масле.

К отбивным предложить нарезку из свежих овощей, отварной длиннозерный рис и сырный соус.

В горчичной панировке

Пышные и нежные отбивные из питательной свинины – универсальное блюдо для праздничного и ежедневного меню. Лучше выбрать мясо с небольшой жировой сеткой, чтобы блюдо не получилось сухим.

Ингредиенты:

500 г лопатки;

1 ст. л. пикантной горчицы;

2 ст. л. без верха муки;

2 яйца;

2 ст. л. мелких сухарей для панировки;

1 неполная ч. л. соли;

по усмотрению ‒ микс специй для мяса;

2 ст. л. питьевой воды;

100 мл оливкового масла второго отжима.

Пошаговый рецепт:

В миску выпустить яйца, добавить горчицу, соль, приправы и просеянную муку. Всыпать панировочные сухари, перемешать кляр до однородного состояния. Если кляр получился густым, слегка развести его водой. Дать массе настояться 10-15 минут, чтобы мучная клейковина разошлась. Мясо зачистить от лишнего жира и пленок. Просушить салфетками, нарезать пластинами поперек волокон, чтобы сохранить мясные соки во время термообработки. Отбить мясные кусочки кухонным молоточком, обернув заготовки пищевой пленкой, чтобы не порвать мякоть. Отбивные по вкусу подсолить и сдобрить специями. Обмакивать мясные пластинки в кляр и отправлять в раскаленное масло. Важно, чтобы поверхность достаточно прогрелась, иначе кляр растечется и прилипнет к сковороде. Жарить свинину с переворотом по 3 минуты, до румяной хрустящей корочки. Выложить горячие отбивные на бумажное полотенце, чтобы впиталось масло.

Подавать блюдо горячим с гарниром из тушеной капусты, ломтиками запеченного или отварного картофеля и веткой зелени.

В пивном кляре

Для пышного и вкусного кляра подойдет светлое нефильтрованное пиво. Мясо не получит вкуса алкоголя, так как он выпарится в процессе жарки. Волокна размягчатся, станут сочными и пикантными.

Ингредиенты:

800 г. мясной лопатки;

100 мл. пива;

2 яйца;

по 1 ч. л. свежемолотого перца и мелкой соли;

100 мл. масла для обжарки.

Как сделать отбивные из свинины в кляре:

В удобную емкость выпустить яйца, всыпать соль и залить пиво. Взбить кляр венчиком, добавить просеянную муку. Свинину нарезать пластинами, отбить потоньше кухонным молоточком. Ломтики посыпать дробленым перцем и подсолить. Пластинки окунать в кляр, чтобы он полностью покрылся густой массой. На горячем масле поджарить свинину с обеих сторон по 2 минуты, далее снизить нагрев и продолжить обжарку еще по 3-4 минуты до зарумянивания мяса.

Промокнуть готовые отбивные от масла, подавать горячими с томатным кетчупом, соусом сацебели, аджикой или хреном.

Отбивные из свинины под румяной хрустящей корочкой сохраняют внутри сочность мясной пластинки. Лучше использовать куски с небольшой жировой сеткой, а в кляр добавлять специи, измельченную зелень и сыр. Есть множество рецептов с пошаговым описанием действий, фото и видео, которые делают процесс готовки простым и приятным.