Сочные отбивные из свинины в кляре: семь лучших рецептов

Поджаренные до румяной корочки отбивные из свинины в кляре на сковороде остаются сочными внутри, так как панировка не дает мясу пересыхать. Для пикантности кляр готовят на пиве, майонезе, сметане с добавлением соевого соуса, зелени и специй.
Классический способ
Ингредиенты:
- 400 г. корейки средней жирности;
- крупное яйцо;
- 20-30 г. муки;
- 1 ч. л. мелкой соли;
- 1-2 ч. л. порошкового кориандра;
- молотый перец - по усмотрению;
- 100 мл. жарочного масла без запаха.
Приготовление:
- Промыть корейку под проточной водой, полностью обсушить, так как влага не даст зарумяниться золотистой корочке на мясе.
- В глубокой миске взбить вилкой яйцо до однородности.
- Корейку нарезать пластинками по толщине 1 см, выложить на разделочную доску и прикрыть заготовки пищевой пленкой.
- Отбить свинину молоточком.
- Отбитую корейку натереть солью и смесью из специй.
- Каждый кусочек обвалять в тонком слое пшеничной муки.
- Отбивные густо обмакивать в яйцо и выкладывать в небольшое количество разогретого масла.
- Жарить по 3 минуты, чтобы зарумянилась красивая корочка.
- Выложить готовое блюдо на салфетку, чтобы не перебить вкус лишним жиром.
При подаче отбивные посыпать зеленью. Отдельно поставить пиалку с грибным, сырным или сметанным соусом.
В яично-томатном кляре
Ингредиенты:
- 500 г. свиной шеи;
- 1 луковая головка;
- 2 яйца;
- 20 г. просеянной муки;
- 2 ст. л. пасты концентрата из томатов;
- чесночный зубчик;
- 1 ч. л. мелкой соли;
- щепотка порошкового черного перца;
- 100 мл. масла для фритюра.
Приготовление:
- Качественную свиную шею поделить порционными пластинами толщиной не менее 1 см. Отбить пластинки.
- Соединить пасту из томатов с перьями нарезанного лука, раздавленным чесноком, яйцами и солью. Всыпать муку.
- Погрузить заготовки в маринад и подержать в холоде 2 часа.
- Жарить на сильно прогретой сковороде по 3-4 минуты с двух сторон.
Золотистые отбивные удачно сочетаются с соленьями или бочковыми огурцами. Рекомендуем не добавлять к свинине тяжелый гарнир, так как шея очень сытная.
В молочном кляре
Ингредиенты:
- 500 г. задней части;
- 50 мл. соевого соуса;
- 1 ст. л. баварской горчицы;
- 2 ч. л. масла из кунжутных семян;
- 3 средних яйца;
- 100 г. высокосортной муки;
- 100 мл. молока;
- измельченные соль и перец - по усмотрению;
- 100 мл. фритюрного масла.
Приготовление:
- Мякоть поделить поперек волокон на пласты по толщине 1 см.
- Отбить так, чтобы толщина куска уменьшилась вдвое.
- Для пикантности замариновать свинину на 1 час в смеси из кунжутного масла, горчицы и соевого соуса.
- Для нежного кляра вилкой взбить до однородности яйца в холодном молоке, немного поперчить и подсолить массу.
- Замаринованную свинину слегка обмакивать в муку, после погружать в кляр.
- Выкладывать отбивные в горячее масло и обжаривать до готовности по 2 минуты на сильном огне, чтобы образовалась корочка, а затем еще по 4 минуты на умеренном, чтобы прожарилась серединка.
- Готовое блюдо промокнуть от лишнего масла.
Подавать угощение лучше с салатом из хрустящих огурцов с редисом и перьевым луком.
В сухарях
Ингредиенты:
- 400 г. свиного антрекота;
- пара яиц;
- 1 стакан просеянной муки;
- 1 стакан мелких панировочных сухарей;
- промолотые мельницей перец и соль - по 1,5 ч. л.;
- 1 веточка розмарина;
- 3 ст. л. соуса соуса терияки;
- 120 мл. масла для обжаривания.
Приготовление:
- Зачищенный антрекот поделить на ломтики толщиной 1 см. и отбить каждый кухонным молоточком.
- Смешать 1 ст. л. масла и соевый соус, нанести на отбитую свинину и оставить на 1 час.
- В одну тарелку всыпать просеянную муку, во второй взбить яйцо с перцем и солью, в третью насыпать сухари.
- В процессе маринования мякоть посыпать измельченным зеленым базиликом.
- Обмакивать заготовки поочередно в муке, яйцах и сухарях.
- Жарим отбивные на раскаленном масле по 3 минуты на высокой температуре, после чего уменьшаем нагрев и продолжаем жарку еще по 5 минут.
Подавать мясное блюдо с воздушным картофельным пюре и овощами. Для оригинальности можно предложить на выбор несколько соусов на томатной или майонезной основе.
В сливочно-сырном кляре
Ингредиенты:
- 400 г. нежирной свинины;
- 200 г. 33% сливок;
- 100 г. сухарей;
- 200 г. голландского сыра;
- 1-1,5 ч. л. измельченной соли;
- 20 г. сливочного масла;
- по 10 г. черного и молотого лимонного перца;
- щепотка кориандра.
Пошаговый рецепт:
- Свинину поделить поперек волокон кусками шириной 1 см., хорошо отбить.
- Соединить в емкости натертый твердый сыр с сухарями, солью, приправами и сливками.
- Дать кляру постоять, обмакивать отбивные в панировку и обжаривать до румяной корочки в горячем масле.
К отбивным предложить нарезку из свежих овощей, отварной длиннозерный рис и сырный соус.
В горчичной панировке
Ингредиенты:
- 500 г лопатки;
- 1 ст. л. пикантной горчицы;
- 2 ст. л. без верха муки;
- 2 яйца;
- 2 ст. л. мелких сухарей для панировки;
- 1 неполная ч. л. соли;
- по усмотрению ‒ микс специй для мяса;
- 2 ст. л. питьевой воды;
- 100 мл оливкового масла второго отжима.
Пошаговый рецепт:
- В миску выпустить яйца, добавить горчицу, соль, приправы и просеянную муку.
- Всыпать панировочные сухари, перемешать кляр до однородного состояния.
- Если кляр получился густым, слегка развести его водой.
- Дать массе настояться 10-15 минут, чтобы мучная клейковина разошлась.
- Мясо зачистить от лишнего жира и пленок.
- Просушить салфетками, нарезать пластинами поперек волокон, чтобы сохранить мясные соки во время термообработки.
- Отбить мясные кусочки кухонным молоточком, обернув заготовки пищевой пленкой, чтобы не порвать мякоть.
- Отбивные по вкусу подсолить и сдобрить специями.
- Обмакивать мясные пластинки в кляр и отправлять в раскаленное масло. Важно, чтобы поверхность достаточно прогрелась, иначе кляр растечется и прилипнет к сковороде.
- Жарить свинину с переворотом по 3 минуты, до румяной хрустящей корочки.
- Выложить горячие отбивные на бумажное полотенце, чтобы впиталось масло.
Подавать блюдо горячим с гарниром из тушеной капусты, ломтиками запеченного или отварного картофеля и веткой зелени.
В пивном кляре
Для пышного и вкусного кляра подойдет светлое нефильтрованное пиво. Мясо не получит вкуса алкоголя, так как он выпарится в процессе жарки. Волокна размягчатся, станут сочными и пикантными.
Ингредиенты:
- 800 г. мясной лопатки;
- 100 мл. пива;
- 2 яйца;
- по 1 ч. л. свежемолотого перца и мелкой соли;
- 100 мл. масла для обжарки.
Как сделать отбивные из свинины в кляре:
- В удобную емкость выпустить яйца, всыпать соль и залить пиво.
- Взбить кляр венчиком, добавить просеянную муку.
- Свинину нарезать пластинами, отбить потоньше кухонным молоточком.
- Ломтики посыпать дробленым перцем и подсолить.
- Пластинки окунать в кляр, чтобы он полностью покрылся густой массой.
- На горячем масле поджарить свинину с обеих сторон по 2 минуты, далее снизить нагрев и продолжить обжарку еще по 3-4 минуты до зарумянивания мяса.
Промокнуть готовые отбивные от масла, подавать горячими с томатным кетчупом, соусом сацебели, аджикой или хреном.
Отбивные из свинины под румяной хрустящей корочкой сохраняют внутри сочность мясной пластинки. Лучше использовать куски с небольшой жировой сеткой, а в кляр добавлять специи, измельченную зелень и сыр. Есть множество рецептов с пошаговым описанием действий, фото и видео, которые делают процесс готовки простым и приятным.
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