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Четыре вкуса

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Варенье из клубники с мятой, корицей и базиликом

Давайте добавим в традиционный рецепт клубничного варенья немного средиземноморского шарма: разнообразим клубничное варенье свежим базиликом, мятой, лимонную цедрой и корицей. Рецепт проверен на кухне Smachno.ua

ИНГРЕДИЕНТЫ
Клубника 1500 г
Сахар 1500 г
Лимон 1 шт
Корица 2 ч.л.
Мята 2 веточки
Базилик 1 веточка

Как приготовить клубничное варенье с базиликом

Продукты для клубничного варенья

1.

Промываем клубнику под проточной водой и откидываем на сито

2. Удаляем хвостики

3. Засыпаем клубнику сахаром и оставляем, пока она не пустит сок

4. Вынимаем шумовкой ягоды

5. Выливаем в кастрюлю смесь клубничного сока и сахара

6. Снимаем с лимона цедру и выжимаем сок

7. Добавляем в клубничный сироп лимонный сок, корицу, цедру и зелень. Доводим сироп до кипения

8. Закладываем в закипевший сироп ягоды и очень аккуратно перемешиваем, чтобы ягоды не повредились

9. Убираем пенку

10. Варим клубничное варенье в три этапа:

  • Первый раз доводим варенье до кипения и варим на маленьком огне 5 минут. Затем огонь выключаем и даем варенью остынуть до комнатной температуры
  • Снова доводим варенье до кипения и варим 5 минут. Остужаем варенье до комнатной температуры.
  • Доводим варенье до кипения в третий раз и горячим раскладываем по предварительно простерилизованным банкам. Укупориваем.

Если вы хотите, чтобы варенье имело отчетливый аромат трав, которые мы в него добавляем, разделите общее количество на две равные части и положите вторую часть пряных трав в самом конце приготовления варенья

Клубничное варенье готово!

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