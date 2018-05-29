Варенье из клубники с мятой, корицей и базиликом

Как приготовить клубничное варенье с базиликом
Продукты для клубничного варенья
1.
2. Удаляем хвостики
3. Засыпаем клубнику сахаром и оставляем, пока она не пустит сок
4. Вынимаем шумовкой ягоды
5. Выливаем в кастрюлю смесь клубничного сока и сахара
6. Снимаем с лимона цедру и выжимаем сок
7. Добавляем в клубничный сироп лимонный сок, корицу, цедру и зелень. Доводим сироп до кипения
8. Закладываем в закипевший сироп ягоды и очень аккуратно перемешиваем, чтобы ягоды не повредились
9. Убираем пенку
10. Варим клубничное варенье в три этапа:
- Первый раз доводим варенье до кипения и варим на маленьком огне 5 минут. Затем огонь выключаем и даем варенью остынуть до комнатной температуры
- Снова доводим варенье до кипения и варим 5 минут. Остужаем варенье до комнатной температуры.
- Доводим варенье до кипения в третий раз и горячим раскладываем по предварительно простерилизованным банкам. Укупориваем.
Если вы хотите, чтобы варенье имело отчетливый аромат трав, которые мы в него добавляем, разделите общее количество на две равные части и положите вторую часть пряных трав в самом конце приготовления варенья
Клубничное варенье готово!
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