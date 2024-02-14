Рецепт фаршированных перцев

Ингредиенты
- болгарские перцы – 4 шт.
- свинина – 200 г
- говядина – 200 г
- рис – 100 г
- лук репчатый – 1 шт.
- перетертые томаты – 500 мл
- сметана 20%
- свежемолотый перец
- соль
Рецепт приготовления
Чтобы приготовление фаршированных перцев было максимально быстрым, его необходимо начать с подготовки риса.
Пол стакана риса надо хорошо промыть в проточной воде.
В кастрюлю с промытым рисом добавляем воду в соотношении 1 к 1 к количеству риса и присаливаем.
Ставим вариться на средний огонь под закрытой крышкой.
После того как вода закипит варим рис 10 минут, затем выключаем газ и оставляем его не открывая крышки постоять ещё 10 минут.
Классическим для фаршированных перцев считается фарш, приготовленный из свинины и говядины в соотношении 1 к 1. На 4 перца необходимо взять 200 гр свинины и столько же говядины.
Нарезаем мясо крупными кусками, помещаем в мясорубку и превращаем в фарш.
После приготовления фарша необходимо взять одну головку репчатого лука и нарезать её на произвольные, крупные куски.
Помещаем нарезанные куски лука в мясорубку и перекручиваем его к фаршу.
В миску к мясу и луку добавляем отваренные ранее рис.
А также достаточное количество соли.
И свежемолотый перец.
Хорошо перемешиваем начинку для фаршированных перцев.
Переходим к болгарским перцам.
У каждого из них необходимо удалить плодоножку вместе с сердцевиной.
Далее, удалите у перцев внутренние перегородки.
Затем заполняем перцы начинкой из фарша и риса.
Делать это необходимо как можно плотнее.
При наполнении перцев, я активно помогаю себе большим пальцем, чтобы фарш заполнил все полости внутри перцев и там не осталось пустот.
Ставим глубокую сковороду на средний огонь.
Добавляем в неё 500 мл. перетертых томатов, пару столовых ложек сметаны, соль и свежемолотый перец.
Перемешиваем всё вместе.
В сковороду с соусом выкладываем фаршированные перцы.
Закрываем её крышкой и ждём пока соус дойдёт до кипения.
Когда это произойдёт убавляем огонь на плите до минимального и оставляем перцы готовиться на 30 мин.
Через 30 минут открываем крышку.
Переворачиваем перцы на другую сторону и снова оставляем их тушиться под крышкой ещё на 30 минут.
Готовые перцы выкладываем на тарелку для подачи.
Чтобы вашим гостям было удобнее их есть разрезаем каждый перец вдоль на 2 половинки.
Украшаем их петрушкой и подаём к столу вместе со сметаной.
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