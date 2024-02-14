Рецепт фаршированных перцев

Чтобы приготовление фаршированных перцев было максимально быстрым, его необходимо начать с подготовки риса.

Пол стакана риса надо хорошо промыть в проточной воде.

В кастрюлю с промытым рисом добавляем воду в соотношении 1 к 1 к количеству риса и присаливаем.

Ставим вариться на средний огонь под закрытой крышкой.

После того как вода закипит варим рис 10 минут, затем выключаем газ и оставляем его не открывая крышки постоять ещё 10 минут.

Классическим для фаршированных перцев считается фарш, приготовленный из свинины и говядины в соотношении 1 к 1. На 4 перца необходимо взять 200 гр свинины и столько же говядины.

Нарезаем мясо крупными кусками, помещаем в мясорубку и превращаем в фарш.

После приготовления фарша необходимо взять одну головку репчатого лука и нарезать её на произвольные, крупные куски.

Помещаем нарезанные куски лука в мясорубку и перекручиваем его к фаршу.

В миску к мясу и луку добавляем отваренные ранее рис.

А также достаточное количество соли.

И свежемолотый перец.

Хорошо перемешиваем начинку для фаршированных перцев.

Переходим к болгарским перцам.

У каждого из них необходимо удалить плодоножку вместе с сердцевиной.

Далее, удалите у перцев внутренние перегородки.

Затем заполняем перцы начинкой из фарша и риса.

Делать это необходимо как можно плотнее.

При наполнении перцев, я активно помогаю себе большим пальцем, чтобы фарш заполнил все полости внутри перцев и там не осталось пустот.

Ставим глубокую сковороду на средний огонь.

Добавляем в неё 500 мл. перетертых томатов, пару столовых ложек сметаны, соль и свежемолотый перец.

Перемешиваем всё вместе.

В сковороду с соусом выкладываем фаршированные перцы.

Закрываем её крышкой и ждём пока соус дойдёт до кипения.

Когда это произойдёт убавляем огонь на плите до минимального и оставляем перцы готовиться на 30 мин.

Через 30 минут открываем крышку.

Переворачиваем перцы на другую сторону и снова оставляем их тушиться под крышкой ещё на 30 минут.

Готовые перцы выкладываем на тарелку для подачи.

Чтобы вашим гостям было удобнее их есть разрезаем каждый перец вдоль на 2 половинки.

Украшаем их петрушкой и подаём к столу вместе со сметаной.