Четыре вкуса

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Классический хумус

Классический хумус

ИНГРЕДИЕНТЫ

  • Нут 100 г
  • Лимонный сок 10 мл
  • Оливковое масло 20 мл
  • Кумин (зира) 5 г
  • Копченая паприка 5 г
  • Тахини 40 г
ПРИГОТОВЛЕНИЯ
1. Замочить нут в холодной воде на ночь.
2. На след день в той же воде поставить варить его на малый огонь на 2 часа, до размягчения.
3. Слить жидкость, оставив 1 стакан запаса.
4. Поместить нут в блендер, добавить оливковое масло (extra virgin), перемолоть до однородной массы.
5. Добавить тахини (тхину) и постепенно молоть до более гладкой консистенции (возможно добавить жидкость до более жидкой консистенции (на любителя).
6. Далее добавить паприку и зиру (кумин) и еще раз слегка перемешать.

Тахини (Тхина), если не выйдет у вас купить, можно приготовить самому. Берем кунжут и прожариваем до румяности (не дав ему сгореть), после перетираем его с обычным растительным маслом в блендере. Подача хумуса зачастую идет с цельным нутом и оливковым маслом (масло обязательно).

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ХудеемГарниры и соусыЗдоровое питание
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