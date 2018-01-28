Классический хумус

ИНГРЕДИЕНТЫ Нут 100 г

Лимонный сок 10 мл

Оливковое масло 20 мл

Кумин (зира) 5 г

Копченая паприка 5 г

Тахини 40 г ПРИГОТОВЛЕНИЯ

1. Замочить нут в холодной воде на ночь.

2. На след день в той же воде поставить варить его на малый огонь на 2 часа, до размягчения.

3. Слить жидкость, оставив 1 стакан запаса.

4. Поместить нут в блендер, добавить оливковое масло (extra virgin), перемолоть до однородной массы.

5. Добавить тахини (тхину) и постепенно молоть до более гладкой консистенции (возможно добавить жидкость до более жидкой консистенции (на любителя).

6. Далее добавить паприку и зиру (кумин) и еще раз слегка перемешать.