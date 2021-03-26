Котлеты в духовке

Ингредиенты
Фарш (свинина и говядина) - 500 гр.
Лук - 1 шт.
Чеснок - 2 зуба
Хлеб белый - 80 грамм.
Молоко - 80-100 мл.
Вода - 80 мл.
Соль, черный перец
Растительное масло - 2 столовые ложки
Пошаговый рецепт приготовления
1. У хлеба убираем корочки, нарезаем небольшими кусочками, заливаем молоком, убираем в сторону.
2. Режем лук, измельчаем вместе с чесноком в блендере. Добавляем к фаршу.
3. С хлеба отжимаем молоко, отправляем в блендер, измельчаем и добавляем к фаршу.
4 . Соль и черный перец по вкусу, перемешиваем.
5. Потихоньку вливаем воду и перемешиваем. Фарш готов.
6. Форму для выпекания смазываем растительным маслом, ладони также смазываем растительным маслом, лепим котлеты и укладываем в форму. Накрываем фольгой и отправляем в разогретую до 180 градусов духовку на 20-25 минут. После фольгу и оставляем в духовке еще на 15-20 минут.
7. Котлеты готовы. Приятного аппетита!
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