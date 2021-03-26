Котлеты в духовке

1. У хлеба убираем корочки, нарезаем небольшими кусочками, заливаем молоком, убираем в сторону.

2. Режем лук, измельчаем вместе с чесноком в блендере. Добавляем к фаршу.

3. С хлеба отжимаем молоко, отправляем в блендер, измельчаем и добавляем к фаршу.

4 . Соль и черный перец по вкусу, перемешиваем.

5. Потихоньку вливаем воду и перемешиваем. Фарш готов.

6. Форму для выпекания смазываем растительным маслом, ладони также смазываем растительным маслом, лепим котлеты и укладываем в форму. Накрываем фольгой и отправляем в разогретую до 180 градусов духовку на 20-25 минут. После фольгу и оставляем в духовке еще на 15-20 минут.

7. Котлеты готовы. Приятного аппетита!