Четыре вкуса

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Котлеты в духовке

Фото к рецепту: Котлеты в духовке

Ингредиенты 

Фарш (свинина и говядина) - 500 гр.  
Лук - 1 шт. 
Чеснок - 2 зуба 
Хлеб белый - 80 грамм. 
Молоко - 80-100 мл. 
Вода - 80 мл. 
Соль, черный перец 
Растительное масло - 2 столовые ложки

Пошаговый рецепт приготовления

1. У хлеба убираем корочки, нарезаем небольшими кусочками, заливаем молоком, убираем в сторону.

2. Режем лук, измельчаем вместе с чесноком в блендере. Добавляем к фаршу.

3. С хлеба отжимаем молоко,  отправляем в блендер,  измельчаем и добавляем к фаршу.

4 . Соль и черный перец по вкусу, перемешиваем.

5. Потихоньку вливаем воду и перемешиваем. Фарш готов.

6. Форму для выпекания смазываем растительным маслом, ладони также смазываем растительным маслом, лепим котлеты и укладываем в форму. Накрываем фольгой и отправляем в разогретую до 180 градусов духовку на 20-25 минут. После фольгу и оставляем в духовке еще на 15-20 минут.

7. Котлеты готовы. Приятного аппетита!

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