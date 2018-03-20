Четыре вкуса

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Суп с яблоками

Суп с яблоками

Вы пробовали когда-нибудь суп с яблоками? Это необычное первое блюдо, имеющее кисло-сладкий привкус и нежную текстуру. Такой суп обязательно принесет пользу вашему организму благодаря содержанию огромного количества витаминов.

Не думайте, что таким супом нельзя наесться, наоборот, съев одну порцию в обед, вы будете сыты до вечера. А всё из-за того, что в состав супа входят не только яблоки, но и мясо, картофель, различные овощи и пряности. А главное, готовить такое блюдо совсем не сложно, убедитесь в этом сами, следуя нашему рецепту.

Ингредиенты

    Свиная лопатка 500 г
    Картофель 2 шт.
    Морковь 3 шт.
    Лук 2 шт.
    Яблоко 1 шт.
    Стебель сельдерея 1 шт.
    Яблочный сок 0,5 стак.
    Морская соль 1 ч. л.
    Тмин 1 ч. л.
    Черный перец (молотый) 1 щеп.

Приготовление

  1. Первым делом займитесь мясом: срежьте жир, удалите кости, избавьтесь от жестких прожилок. Затем нарежьте его небольшими кусочками.
  2. Нарежьте кружочками морковь и измельчите лук. Слегка обжарьте кусочки мяса вместе с луком и морковью.
  3. Нарежьте крупно сельдерей, а яблоко мелкими кубиками (предварительно очистив их). Добавьте к мясу и недолго пассеруйте, обязательно помешивая.
  4. Картофель очистите и нарежьте небольшими кубиками.
    Переложите в кастрюлю, залейте водой и поставьте на огонь.
  5. Когда вода закипит, переложите тушеные овощи, яблоки и мясо в кастрюлю. Доведите до кипения.
  6. В кипящий суп налейте яблочный сок. Посолите, добавьте тмин и перец.
  7. Накройте суп крышкой и варите до готовности.
Согласитесь, яблочный суп — весьма необычное первое блюдо. Но один раз попробовав такое блюдо, вы будете хотеть его готовить снова и снова. Приятного аппетита!
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