Вы пробовали когда-нибудь суп с яблоками? Это необычное первое блюдо, имеющее кисло-сладкий привкус и нежную текстуру. Такой суп обязательно принесет пользу вашему организму благодаря содержанию огромного количества витаминов.

Не думайте, что таким супом нельзя наесться, наоборот, съев одну порцию в обед, вы будете сыты до вечера. А всё из-за того, что в состав супа входят не только яблоки, но и мясо, картофель, различные овощи и пряности. А главное, готовить такое блюдо совсем не сложно, убедитесь в этом сами, следуя нашему рецепту.

Ингредиенты Свиная лопатка 500 г Картофель 2 шт. Морковь 3 шт. Лук 2 шт. Яблоко 1 шт. Стебель сельдерея 1 шт. Яблочный сок 0,5 стак. Морская соль 1 ч. л. Тмин 1 ч. л. Черный перец (молотый) 1 щеп.

Приготовление Первым делом займитесь мясом: срежьте жир, удалите кости, избавьтесь от жестких прожилок. Затем нарежьте его небольшими кусочками. Нарежьте кружочками морковь и измельчите лук. Слегка обжарьте кусочки мяса вместе с луком и морковью. Нарежьте крупно сельдерей, а яблоко мелкими кубиками (предварительно очистив их). Добавьте к мясу и недолго пассеруйте, обязательно помешивая. Картофель очистите и нарежьте небольшими кубиками. Переложите в кастрюлю, залейте водой и поставьте на огонь. Переложите в кастрюлю, залейте водой и поставьте на огонь. Когда вода закипит, переложите тушеные овощи, яблоки и мясо в кастрюлю. Доведите до кипения. В кипящий суп налейте яблочный сок. Посолите, добавьте тмин и перец. Накройте суп крышкой и варите до готовности.

Согласитесь, яблочный суп — весьма необычное первое блюдо. Но один раз попробовав такое блюдо, вы будете хотеть его готовить снова и снова. Приятного аппетита!