Готовимся к Новому Году — лучшие рецепты салата оливье

Не все знают, что привычный нам салат оливье — тот самый с докторской колбасой, зеленым горошком и майонезом — это вовсе не тот салат, который придумал в 19 веке повар московского ресторана «Эрмитаж» Люсьен Оливье. Насколько известно, в первый салат оливье входили такие ингредиенты как корнишоны, филе рябчика и другие — которых и в помине нет в привычном нам новогоднем салате.

Первый салат оливье был создан во второй половине 19 века в Москве, и с тех пор он сильно изменился. В советские времена состав салата упростился, а сегодня существует множество разновидностей оливье. В этой статье мы отобрали 5 лучших рецептов салата оливье. Приступим!

Оливье по-советски — привычный рецепт любимого салата Наверное, на постсоветском пространстве нет такой хозяйки, которая хотя бы раз в жизни не готовила привычный оливье с докторской колбасой и зеленым горошком. На всякий случай, напоминаем состав салата оливье по-советски: Отварной картофель — 4–6 штук

Отварная морковь — 2 средние

Докторская колбаса — 400 граммов

Огурцы (соленые или маринованные) — 4 штуки

Зеленый горошек — 1 баночка

Сваренные вкрутую яйца — 3–4 штуки

Майонез или другой соус

Соль, черный перец — по вкусу Готовится оливье очень просто. Ингредиенты нужно нарезать кубиками, перемешать, посолить, заправить майонезом или другим соусом. Салат готов! Ингредиенты нужно нарезать кубиками, перемешать, посолить, заправить майонезом или другим соусом. Салат готов! Оливье с жареными шампиньонами Этот салат готовится так же, как и предыдущий, за исключением одного ингредиента — вместо докторской колбасы мы берем поджаренные шампиньоны с луком (200–300 граммов). В остальном — все так же. Оливье с говядиной В этом рецепте оливье, вместо докторской колбасы вы берете отваренную говядину (300–400 граммов) и яблоко (по желанию). Мясо и яблоко нарежьте кубиками — точно так же, как и другие ингредиенты.

Оливье с красной рыбой, икрой и перепелиными яйцами Отварной картофель — 4–6 штук

Отварная морковь — 2 средние

Копченый лосось или форель — 100 граммов

Красная икра — 1 столовая ложка

Малосольные огурцы — 4 штуки

Зеленый горошек — 1 баночка

Перепелиные яйца — 10 штук

Майонез или другой соус

Соль, черный перец — по вкусу Готовится такой оливье, как и обычно — ингредиенты нарежьте кубиками, перемешайте, заправьте майонезом или соусом на сметане. Приятного аппетита!

Оливье с креветками и авокадо — рецепт Авокадо — 2 штуки

Отварная морковь — 2 средние

Отваренные креветки — 200 граммов

Свежие огурцы — 2 штуки

Зеленый горошек — 1 баночка

Сваренные вкрутую яйца — 2 штуки

Майонез или другой соус

Соль, черный перец — по вкусу Технология приготовления — самая обычная. Нарежьте ингредиенты кубиками, перемешайте, заправьте. Приятного аппетита!

Как создать собственный салат оливье — идеи для новогоднего стола

Кроме вышеперечисленных вариантов оливье, вы можете создать и свой собственный. Для этого, попробуйте добавить в привычный салат оливье один из таких ингредиентов:

Яблоко или грушу — они придадут салату совершенно особый вкус.

Оливки без косточки — зеленые или черные, какие больше нравятся.

Перепелиные яйца — вместо куриных.

Свежий огурец — вместо соленого (правда, срок хранения салата при этом будет меньше).

Крабовые палочки — вместо докторской колбасы или в дополнение к ней.

Копченое мясо, например копченая курица или индейка — придаст салату особый вкус.

Консервированная кукуруза — сделает салат более сладким.

Красный лук — прекрасно сочетается с оливье.

Немножко зелени — для украшения салата.

Кусочки цитрусовых — для украшения салата.

Сметану, турецкий йогурт или домашний соус — вместо майонеза.

Чем заправить оливье

Конечно же, оливье можно заправить майонезом. Но, если вы — за здоровое питание, то вместо майонеза можно заправить оливье сметаной, турецким йогуртом или соусом из сметаны и горчицы.