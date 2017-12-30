Готовимся к Новому Году — лучшие рецепты салата оливье

Не все знают, что привычный нам салат оливье — тот самый с докторской колбасой, зеленым горошком и майонезом — это вовсе не тот салат, который придумал в 19 веке повар московского ресторана «Эрмитаж» Люсьен Оливье. Насколько известно, в первый салат оливье входили такие ингредиенты как корнишоны, филе рябчика и другие — которых и в помине нет в привычном нам новогоднем салате.
Первый салат оливье был создан во второй половине 19 века в Москве, и с тех пор он сильно изменился. В советские времена состав салата упростился, а сегодня существует множество разновидностей оливье. В этой статье мы отобрали 5 лучших рецептов салата оливье. Приступим!
Оливье по-советски — привычный рецепт любимого салата
Наверное, на постсоветском пространстве нет такой хозяйки, которая хотя бы раз в жизни не готовила привычный оливье с докторской колбасой и зеленым горошком. На всякий случай, напоминаем состав салата оливье по-советски:
- Отварной картофель — 4–6 штук
- Отварная морковь — 2 средние
- Докторская колбаса — 400 граммов
- Огурцы (соленые или маринованные) — 4 штуки
- Зеленый горошек — 1 баночка
- Сваренные вкрутую яйца — 3–4 штуки
- Майонез или другой соус
- Соль, черный перец — по вкусу
Готовится оливье очень просто.Ингредиенты нужно нарезать кубиками, перемешать, посолить, заправить майонезом или другим соусом. Салат готов!
Оливье с жареными шампиньонами
Этот салат готовится так же, как и предыдущий, за исключением одного ингредиента — вместо докторской колбасы мы берем поджаренные шампиньоны с луком (200–300 граммов). В остальном — все так же.
Оливье с говядиной
В этом рецепте оливье, вместо докторской колбасы вы берете отваренную говядину (300–400 граммов) и яблоко (по желанию). Мясо и яблоко нарежьте кубиками — точно так же, как и другие ингредиенты.
Оливье с красной рыбой, икрой и перепелиными яйцами
- Отварной картофель — 4–6 штук
- Отварная морковь — 2 средние
- Копченый лосось или форель — 100 граммов
- Красная икра — 1 столовая ложка
- Малосольные огурцы — 4 штуки
- Зеленый горошек — 1 баночка
- Перепелиные яйца — 10 штук
- Майонез или другой соус
- Соль, черный перец — по вкусу
Готовится такой оливье, как и обычно — ингредиенты нарежьте кубиками, перемешайте, заправьте майонезом или соусом на сметане. Приятного аппетита!
Оливье с креветками и авокадо — рецепт
- Авокадо — 2 штуки
- Отварная морковь — 2 средние
- Отваренные креветки — 200 граммов
- Свежие огурцы — 2 штуки
- Зеленый горошек — 1 баночка
- Сваренные вкрутую яйца — 2 штуки
- Майонез или другой соус
- Соль, черный перец — по вкусу
Технология приготовления — самая обычная. Нарежьте ингредиенты кубиками, перемешайте, заправьте. Приятного аппетита!
Как создать собственный салат оливье — идеи для новогоднего стола
Кроме вышеперечисленных вариантов оливье, вы можете создать и свой собственный. Для этого, попробуйте добавить в привычный салат оливье один из таких ингредиентов:
- Яблоко или грушу — они придадут салату совершенно особый вкус.
- Оливки без косточки — зеленые или черные, какие больше нравятся.
- Перепелиные яйца — вместо куриных.
- Свежий огурец — вместо соленого (правда, срок хранения салата при этом будет меньше).
- Крабовые палочки — вместо докторской колбасы или в дополнение к ней.
- Копченое мясо, например копченая курица или индейка — придаст салату особый вкус.
- Консервированная кукуруза — сделает салат более сладким.
- Красный лук — прекрасно сочетается с оливье.
- Немножко зелени — для украшения салата.
- Кусочки цитрусовых — для украшения салата.
- Сметану, турецкий йогурт или домашний соус — вместо майонеза.
Чем заправить оливье
Конечно же, оливье можно заправить майонезом. Но, если вы — за здоровое питание, то вместо майонеза можно заправить оливье сметаной, турецким йогуртом или соусом из сметаны и горчицы.
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