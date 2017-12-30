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Готовимся к Новому Году — лучшие рецепты салата оливье

Джерело: pexels.com

Не все знают, что привычный нам салат оливье — тот самый с докторской колбасой, зеленым горошком и майонезом — это вовсе не тот салат, который придумал в 19 веке повар московского ресторана «Эрмитаж» Люсьен Оливье. Насколько известно, в первый салат оливье входили такие ингредиенты как корнишоны, филе рябчика и другие — которых и в помине нет в привычном нам новогоднем салате.

Первый салат оливье был создан во второй половине 19 века в Москве, и с тех пор он сильно изменился. В советские времена состав салата упростился, а сегодня существует множество разновидностей оливье. В этой статье мы отобрали 5 лучших рецептов салата оливье. Приступим!

Оливье по-советски — привычный рецепт любимого салата

Наверное, на постсоветском пространстве нет такой хозяйки, которая хотя бы раз в жизни не готовила привычный оливье с докторской колбасой и зеленым горошком. На всякий случай, напоминаем состав салата оливье по-советски:

  • Отварной картофель — 4–6 штук
  • Отварная морковь — 2 средние
  • Докторская колбаса — 400 граммов
  • Огурцы (соленые или маринованные) — 4 штуки
  • Зеленый горошек — 1 баночка
  • Сваренные вкрутую яйца — 3–4 штуки
  • Майонез или другой соус
  • Соль, черный перец — по вкусу

Готовится оливье очень просто.

Ингредиенты нужно нарезать кубиками, перемешать, посолить, заправить майонезом или другим соусом. Салат готов!

Рецепт салата оливье

Оливье с жареными шампиньонами

Этот салат готовится так же, как и предыдущий, за исключением одного ингредиента — вместо докторской колбасы мы берем поджаренные шампиньоны с луком (200–300 граммов). В остальном — все так же.

Оливье с говядиной

В этом рецепте оливье, вместо докторской колбасы вы берете отваренную говядину (300–400 граммов) и яблоко (по желанию). Мясо и яблоко нарежьте кубиками — точно так же, как и другие ингредиенты.

Оливье с красной рыбой, икрой и перепелиными яйцами

  • Отварной картофель — 4–6 штук
  • Отварная морковь — 2 средние
  • Копченый лосось или форель — 100 граммов
  • Красная икра — 1 столовая ложка
  • Малосольные огурцы — 4 штуки
  • Зеленый горошек — 1 баночка
  • Перепелиные яйца — 10 штук
  • Майонез или другой соус
  • Соль, черный перец — по вкусу

Готовится такой оливье, как и обычно — ингредиенты нарежьте кубиками, перемешайте, заправьте майонезом или соусом на сметане. Приятного аппетита!

Рецепт салата оливье

Оливье с креветками и авокадо — рецепт

  • Авокадо — 2 штуки
  • Отварная морковь — 2 средние
  • Отваренные креветки — 200 граммов
  • Свежие огурцы — 2 штуки
  • Зеленый горошек — 1 баночка
  • Сваренные вкрутую яйца — 2 штуки
  • Майонез или другой соус
  • Соль, черный перец — по вкусу

Технология приготовления — самая обычная. Нарежьте ингредиенты кубиками, перемешайте, заправьте. Приятного аппетита!

Рецепт салата оливье

Как создать собственный салат оливье — идеи для новогоднего стола

Кроме вышеперечисленных вариантов оливье, вы можете создать и свой собственный. Для этого, попробуйте добавить в привычный салат оливье один из таких ингредиентов:

  • Яблоко или грушу — они придадут салату совершенно особый вкус.
  • Оливки без косточки — зеленые или черные, какие больше нравятся.
  • Перепелиные яйца — вместо куриных.
  • Свежий огурец — вместо соленого (правда, срок хранения салата при этом будет меньше).
  • Крабовые палочки — вместо докторской колбасы или в дополнение к ней.
  • Копченое мясо, например копченая курица или индейка — придаст салату особый вкус.
  • Консервированная кукуруза — сделает салат более сладким.
  • Красный лук — прекрасно сочетается с оливье.
  • Немножко зелени — для украшения салата.
  • Кусочки цитрусовых — для украшения салата.
  • Сметану, турецкий йогурт или домашний соус — вместо майонеза.

Чем заправить оливье

Конечно же, оливье можно заправить майонезом. Но, если вы — за здоровое питание, то вместо майонеза можно заправить оливье сметаной, турецким йогуртом или соусом из сметаны и горчицы.

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