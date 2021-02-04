Чирбули (груз. ჩირბული), грузинская яичница

Обжариваем в сковороде в топлёном сливочном или подсолнечном масле лук репчатый, нарезанный полукольцами. Следом отправляем томаты в томатном соусе или свежие помидоры, нарезанные, без кожуры.

Жарим на среднем огне минуты 3.

Солим, перчим, добавляем специи.

Отправляем туда же мелко нарезанные перец чили или болгарский перец, в зависимости от ваших вкусовых предпочтений, чеснок и натёртый сыр сулугуни, тщательно размешиваем и накрываем крышкой на 3 минуты.

Разбиваем яйца, не повредив желток, в сырно- овощную массу.

В процессе томления под крышкой на слабом огне, белки должны схватиться, а желтки остаться в полусыром виде.

Чирбули готов. Посыпаем зеленью и вкушаем! Приятного аппетита!!!