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Чирбули (груз. ჩირბული), грузинская яичница

Фото к рецепту: Чирбули (груз. ჩირბული), грузинская яичница

Ингредиенты

  • помидоры в томатном соусе без кожуры - 350 гр.
  • яйца куриные - 4 шт.
  • масло сливочное топлёное - 1 ст.л.
  • перец чили - 1 шт.
  • сыр сулугуни - 100 гр.
  • лук репчатый - 1 гол.
  • чеснок - 3 зубч.
  • перец чёрный молотый - 1 щепотка
  • хмели- сунели - 1 щепотка
  • уцхо- сунели - 1 щепотка
  • соль

Пошаговый рецепт приготовления

Обжариваем в сковороде в топлёном сливочном или подсолнечном масле лук репчатый, нарезанный полукольцами. Следом отправляем томаты в томатном соусе или свежие помидоры, нарезанные, без кожуры.

Жарим на среднем огне минуты 3.

Солим, перчим, добавляем специи.

Отправляем туда же мелко нарезанные перец чили или болгарский перец, в зависимости от ваших вкусовых предпочтений, чеснок и натёртый сыр сулугуни, тщательно размешиваем и накрываем крышкой на 3 минуты.

Разбиваем яйца, не повредив желток, в сырно- овощную массу.

В процессе томления под крышкой на слабом огне, белки должны схватиться, а желтки остаться в полусыром виде.

Чирбули готов. Посыпаем зеленью и вкушаем! Приятного аппетита!!!

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