Чирбули (груз. ჩირბული), грузинская яичница

Ингредиенты
- помидоры в томатном соусе без кожуры - 350 гр.
- яйца куриные - 4 шт.
- масло сливочное топлёное - 1 ст.л.
- перец чили - 1 шт.
- сыр сулугуни - 100 гр.
- лук репчатый - 1 гол.
- чеснок - 3 зубч.
- перец чёрный молотый - 1 щепотка
- хмели- сунели - 1 щепотка
- уцхо- сунели - 1 щепотка
- соль
Пошаговый рецепт приготовления
Обжариваем в сковороде в топлёном сливочном или подсолнечном масле лук репчатый, нарезанный полукольцами. Следом отправляем томаты в томатном соусе или свежие помидоры, нарезанные, без кожуры.
Жарим на среднем огне минуты 3.
Солим, перчим, добавляем специи.
Отправляем туда же мелко нарезанные перец чили или болгарский перец, в зависимости от ваших вкусовых предпочтений, чеснок и натёртый сыр сулугуни, тщательно размешиваем и накрываем крышкой на 3 минуты.
Разбиваем яйца, не повредив желток, в сырно- овощную массу.
В процессе томления под крышкой на слабом огне, белки должны схватиться, а желтки остаться в полусыром виде.
Чирбули готов. Посыпаем зеленью и вкушаем! Приятного аппетита!!!
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