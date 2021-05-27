Салат «Подсолнух»

Рецепт приготовления

Отварите курицу и яйца.

Нарежьте шампиньоны и лук, обжарьте до готовности, добавьть соль и перец по вкусу.

Курицу нарежьте кубиками и смешайте с майонезом, выложите на тарелку (1 слой).

Вторым слоем выложите грибы с луком и смажьте майонезом.

Третьим слоем натрите белки на терке, смажьте майонезом.

Четвертым слоем натрите сыр на терке, тоже смажьте майонезом.

Пятым слоем натрите желтки.

Разрежьте маслины на пополам.

По краям салата вставьте чипсы.

Сделайте сеточку из майонеза на желтках, в ячейки положите маслины.

Кушать подано!