Вкусные оладьи из куриной грудки

Ингредиенты
- куриное филе – 800 гр.
- яйцо – 2 шт. (крупное)
- лук – 1 шт. (130 гр. )
- сыр – 130 гр.
- крахмал – 3 ст.л.
- кефир – 160 мл
- чеснок – 4 зуб.
- соль
- приправа для курицы – 0,5 ч.л.
- смесь перцев
- растительное рафинированное масло для жарки
Рецепт приготовления
Сыр (который хорошо плавится) нарезаем на небольшие кубики.
Подготовим куриное филе. Промыть, обсушить и, при необходимости, освободить от кожуры.
Дальше мясо рубим мелкими кубиками и выкладываем в глубокую миску. Сюда же добавляем нарезанный кубиками сыр.
Нарезаем луковицу (чем мельче, тем лучше) и пропускаем через пресс чеснок. Добавляем в миску.
Сюда же выливаем кефир, разбиваем яйца, добавляем крахмал, соль, приправу для курицы и смесь молотых перцев. Всё тщательно перемешиваем и оставляем на 20-30 минут, чтобы мясо промариновалось и крахмал набух.
Сковороду ставим на огонь, разогреваем её и наливаем растительное рафинированное масло. В разогретое масло выкладываем подготовленную смесь, при помощи столовой ложки, и формируем круглые оладьи.
Обжариваем на среднем огне без крышки с двух сторон до золотистого цвета. Когда котлетки зарумянились – мясо готово. Можно подавать к столу.
Кушать подано!
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