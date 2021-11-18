Вкусные оладьи из куриной грудки

Сыр (который хорошо плавится) нарезаем на небольшие кубики.

Подготовим куриное филе. Промыть, обсушить и, при необходимости, освободить от кожуры.

Дальше мясо рубим мелкими кубиками и выкладываем в глубокую миску. Сюда же добавляем нарезанный кубиками сыр.

Нарезаем луковицу (чем мельче, тем лучше) и пропускаем через пресс чеснок. Добавляем в миску.

Сюда же выливаем кефир, разбиваем яйца, добавляем крахмал, соль, приправу для курицы и смесь молотых перцев. Всё тщательно перемешиваем и оставляем на 20-30 минут, чтобы мясо промариновалось и крахмал набух.

Сковороду ставим на огонь, разогреваем её и наливаем растительное рафинированное масло. В разогретое масло выкладываем подготовленную смесь, при помощи столовой ложки, и формируем круглые оладьи.

Обжариваем на среднем огне без крышки с двух сторон до золотистого цвета. Когда котлетки зарумянились – мясо готово. Можно подавать к столу.

Кушать подано!