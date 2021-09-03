Готовим свиную корейку на косточке с картофелем в духовке

Рецепт приготовления

1) Свиную корейку промойте и просушите.

Толстую шкурку обрежьте.

2) Посолите, поперчите, посыпьте приправой для мяса каждый кусочек с двух сторон.

3) В глубокой тарелке смешайте соевый соус и мёд

4) Залейте им кусочки свиной корейки.

Уберите в сторону, для того что бы свиная корейка замариновалась хотя бы слегка

5) Картофель помойте, почистите и тонко порежьте.

6) Добавьте паприку для вкуса.

7) Переложите всё на противень.

Частью маринада который остался, полейте картофель и мясо.

9) Добавьте ремного воды, что бы картофель хорошо приготовился.

Поставьте в разогретую духовку и готовьте примерено час.