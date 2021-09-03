Готовим свиную корейку на косточке с картофелем в духовке

Ингредиенты
- свиная корейка 5 шт.
- соль
- перец
- приправа для мяса
- соевый соус 40 мл.
- мёд 2 ч.л.
- картофель 8 шт.
- паприка
Рецепт приготовления
1) Свиную корейку промойте и просушите.
Толстую шкурку обрежьте.
2) Посолите, поперчите, посыпьте приправой для мяса каждый кусочек с двух сторон.
3) В глубокой тарелке смешайте соевый соус и мёд
4) Залейте им кусочки свиной корейки.
Уберите в сторону, для того что бы свиная корейка замариновалась хотя бы слегка
5) Картофель помойте, почистите и тонко порежьте.
6) Добавьте паприку для вкуса.
7) Переложите всё на противень.
Частью маринада который остался, полейте картофель и мясо.
9) Добавьте ремного воды, что бы картофель хорошо приготовился.
Поставьте в разогретую духовку и готовьте примерено час.
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