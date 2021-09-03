Четыре вкуса

307 377 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Максим Золотарев
    Свежий творог прекрасно сочетается со многими продуктами: сахаром, какао, томатами, солью, изюмом, курагой, мармеладо...Что вкусного приг...
  • Максим Золотарев
    Свежий творог прекрасно сочетается со многими продуктами: сахаром, какао, томатами, солью, изюмом, курагой, мармеладо...Что вкусного приг...
  • VLADIMIR
    с рисовым уксусом, это сказкаВкусные жареные б...

Готовим свиную корейку на косточке с картофелем в духовке

Фото к рецепту: Свиная корейка на косточке с картофелем в духовке

Ингредиенты

  • свиная корейка 5 шт.
  • соль
  • перец
  • приправа для мяса
  • соевый соус 40 мл.
  • мёд 2 ч.л.
  • картофель 8 шт.
  • паприка

Рецепт приготовления

1) Свиную корейку промойте и просушите.

Толстую шкурку обрежьте.

2) Посолите, поперчите, посыпьте приправой для мяса каждый кусочек с двух сторон.

3) В глубокой тарелке смешайте соевый соус и мёд

4) Залейте им кусочки свиной корейки.

Уберите в сторону, для того что бы свиная корейка замариновалась хотя бы слегка

5) Картофель помойте, почистите и тонко порежьте.

6) Добавьте паприку для вкуса.

7) Переложите всё на противень.

Частью маринада который остался, полейте картофель и мясо.

9) Добавьте ремного воды, что бы картофель хорошо приготовился.

Поставьте в разогретую духовку и готовьте примерено час.

Видео 

Ссылка на первоисточник
мясообедрецептыприготовлениезавтракужинедаготовить простовыпечкавкусноготовитькулинарияовощи
Обсудить

Картина дня

наверх