Воздушные пончики

Ингредиенты
- мука пшеничная - 940 гр.
- молоко - 530 гр.
- масло подсолнечное - 55 гр.
- масло сливочное - 55 гр.
- яйца - 3 шт.
- дрожжи сухие - 21 гр.
- соль - 6 гр.
- сахар - 170 гр.
- ванильный сахар - 2 ч.л.
Пошаговый рецепт приготовления
1) В чаше смешиваем молоко, растительное масло, сливочное масло, 2 ст л. сахара, яйца.
Нагреваем до 33 градусов, высыпаем сверху дрожжи и оставляем на 10 минут.
2) В другой чаше смешиваем муку, соль, ванильный сахар, оставшийся сахар.
Объединяем жидкие и сухие ингредиенты.
Вымешиваем тесто до эластичности и пока не перестанет липнуть к рукам.
Ставим на брожение в холодильник на 1 час.
3) Подошедшее тесто обминаем, раскатываем пласт толщиной 1 см и вырезаем пончики.
Жарим в масле.
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