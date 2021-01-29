Воздушные пончики

1) В чаше смешиваем молоко, растительное масло, сливочное масло, 2 ст л. сахара, яйца.

Нагреваем до 33 градусов, высыпаем сверху дрожжи и оставляем на 10 минут.

2) В другой чаше смешиваем муку, соль, ванильный сахар, оставшийся сахар.

Объединяем жидкие и сухие ингредиенты.

Вымешиваем тесто до эластичности и пока не перестанет липнуть к рукам.

Ставим на брожение в холодильник на 1 час.

3) Подошедшее тесто обминаем, раскатываем пласт толщиной 1 см и вырезаем пончики.

Жарим в масле.