Четыре вкуса

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Воздушные пончики

Фото к рецепту: Воздушные пончики

Ингредиенты

  • мука пшеничная - 940 гр.
  • молоко - 530 гр.
  • масло подсолнечное - 55 гр.
  • масло сливочное - 55 гр.
  • яйца - 3 шт.
  • дрожжи сухие - 21 гр.
  • соль - 6 гр.
  • сахар - 170 гр.
  • ванильный сахар - 2 ч.л.

Пошаговый рецепт приготовления

1) В чаше смешиваем молоко, растительное масло, сливочное масло, 2 ст л. сахара, яйца.

Нагреваем до 33 градусов, высыпаем сверху дрожжи и оставляем на 10 минут.

2) В другой чаше смешиваем муку, соль, ванильный сахар, оставшийся сахар.

Объединяем жидкие и сухие ингредиенты.

Вымешиваем тесто до эластичности и пока не перестанет липнуть к рукам.

Ставим на брожение в холодильник на 1 час.

3) Подошедшее тесто обминаем, раскатываем пласт толщиной 1 см и вырезаем пончики.

Жарим в масле.

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