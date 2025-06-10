Томатный суп с нутом и фрикадельками

Ингредиенты
- на 3 л. кастрюлю:
- нут — 200 г
- картошка — 300 г
- морковь — 90 г
- репчатый лук — 70 г
- чеснок — 3 зубчика
- свежие помидоры – 300 г
- болгарский перец — 100 г
- томатная паста — 60 г
- растительное масло — для жарки
- сахар
- соль – 1 ст.л.
- лавровый лист – 2 шт
- чёрный молотый перец
- для фрикаделек:
- говяжий фарш — 400 г
- репчатый лук – 50 г
- соль – 5 г
- чёрный молотый перец
рецепт приготовления
С вечера замочить нут в холодной воде на 12 часов.
На следующий день сварить нут в подсоленной воде до готовности, примерно от 40 минут до 1 часа.
Пока варится нут, делаем фрикадельки. Говядину и лук пропустить через мясорубку. Добавить в фарш соль и чёрный молотый перец. Хорошенько вымесить и отбить. Сформировать из фарша небольшие фрикадельки (весом 10-12 грамм), у меня получается 32 фрикадельки. Когда сварится нут, аккуратно добавить фрикадельки в кастрюлю.
Когда закипит, добавить картофель, натёртый на крупной тёрке.
Сделать зажарку. Репчатый лук и морковь нарезать маленькими кубиками и обжарить. Добавить мелко нарезанный болгарский перец, помидор очищенный от кожуры и нарезанный средним кубиком, чеснок и томатную пасту. Добавить сахар, чтоб сбалансировать кислоту томатов (я добавляю 1,5 ч. ложки). Тушить на среднем огне минут 10 (помешивая чтобы не подгорело).
Выложить зажарку в суп, посолить, поперчить, добавить лавровый лист, как суп закипит томить его на маленьком огне минут 20, затем выключить и дать супу настоятся 10 минут.
При подаче посыпать зеленью
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