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Четыре вкуса

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Томатный суп с нутом и фрикадельками

Фото к рецепту: Томатный суп с мясными фрикадельками и нутом

Ингредиенты

  • на 3 л. кастрюлю:
  • нут — 200 г
  • картошка — 300 г
  • морковь — 90 г
  • репчатый лук — 70 г
  • чеснок — 3 зубчика
  • свежие помидоры – 300 г
  • болгарский перец — 100 г
  • томатная паста — 60 г
  • растительное масло — для жарки
  • сахар
  • соль – 1 ст.л.
  • лавровый лист – 2 шт
  • чёрный молотый перец
  • для фрикаделек:
  • говяжий фарш — 400 г
  • репчатый лук – 50 г
  • соль – 5 г
  • чёрный молотый перец

рецепт приготовления

С вечера замочить нут в холодной воде на 12 часов.

На следующий день сварить нут в подсоленной воде до готовности, примерно от 40 минут до 1 часа.

Пока варится нут, делаем фрикадельки. Говядину и лук пропустить через мясорубку. Добавить в фарш соль и чёрный молотый перец. Хорошенько вымесить и отбить. Сформировать из фарша небольшие фрикадельки (весом 10-12 грамм), у меня получается 32 фрикадельки. Когда сварится нут, аккуратно добавить фрикадельки в кастрюлю.

Когда закипит, добавить картофель, натёртый на крупной тёрке.

Сделать зажарку. Репчатый лук и морковь нарезать маленькими кубиками и обжарить. Добавить мелко нарезанный болгарский перец, помидор очищенный от кожуры и нарезанный средним кубиком, чеснок и томатную пасту. Добавить сахар, чтоб сбалансировать кислоту томатов (я добавляю 1,5 ч. ложки). Тушить на среднем огне минут 10 (помешивая чтобы не подгорело).

Выложить зажарку в суп, посолить, поперчить, добавить лавровый лист, как суп закипит томить его на маленьком огне минут 20, затем выключить и дать супу настоятся 10 минут.

При подаче посыпать зеленью

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