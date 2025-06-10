Томатный суп с нутом и фрикадельками

С вечера замочить нут в холодной воде на 12 часов.

На следующий день сварить нут в подсоленной воде до готовности, примерно от 40 минут до 1 часа.

Пока варится нут, делаем фрикадельки. Говядину и лук пропустить через мясорубку. Добавить в фарш соль и чёрный молотый перец. Хорошенько вымесить и отбить. Сформировать из фарша небольшие фрикадельки (весом 10-12 грамм), у меня получается 32 фрикадельки. Когда сварится нут, аккуратно добавить фрикадельки в кастрюлю.

Когда закипит, добавить картофель, натёртый на крупной тёрке.

Сделать зажарку. Репчатый лук и морковь нарезать маленькими кубиками и обжарить. Добавить мелко нарезанный болгарский перец, помидор очищенный от кожуры и нарезанный средним кубиком, чеснок и томатную пасту. Добавить сахар, чтоб сбалансировать кислоту томатов (я добавляю 1,5 ч. ложки). Тушить на среднем огне минут 10 (помешивая чтобы не подгорело).

Выложить зажарку в суп, посолить, поперчить, добавить лавровый лист, как суп закипит томить его на маленьком огне минут 20, затем выключить и дать супу настоятся 10 минут.

При подаче посыпать зеленью