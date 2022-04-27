Готовим заливной пирог с капустой

Ингредиенты
тесто:
яйца – 3 шт.
сметана – 5 ст.л. (200 гр. )
майонез – 3 ст.л. (100 гр. )
соль – 0,5 ч.л.
мука – 6 ст.л. (150 гр. )
разрыхлитель – 1 ч.л.
начинка:
белокочанная капуста - 500 гр.
морковь – 100 гр.
репчатый лук – 100 гр.
сливочное топленое масло – 50 гр.
кориандр – 0,5 ч.л.
тимьян – 0,5 ч.л.
лимонный сок – 1 ст.л.
соль
рецепт приготовления
В глубокой сковороде распускаем топленое сливочное масло, слегка обжариваем лук нарезанный полукольцами.
Затем добавляем натёртую на крупной тёрке морковь, обжариваем вместе с луком 1-2 минуты.
Добавляем тонко шинкованную капусту. Солим. Перчим.
Добавляем кориандр, тимьян и лимонный сок.
Тушим капусту, пока она не станет мягкой.
Начинка готова.
Замешиваем тесто. В глубокой чаше взбить яйца до пены.
Добавить сметану, майонез, муку, разрыхлитель и соль.
Перемешать до однородного состояния.
Берём форму, у моей диаметр 20 см., выстилаем дно пергаментной бумагой.
Смазываем форму сливочным или растительным маслом.
Вливаем в форму половину теста, по всей поверхности распределяем капусту.
Сверху заливаем второй частью теста, разравниваем и отправляем в разогретую до 180 градусов духовку (нагрев верх-низ) на 35 минут.
Этот пирог хорош как в горячем, так и в холодном виде.
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