Готовим заливной пирог с капустой

Ингредиенты

тесто:

яйца – 3 шт.

сметана – 5 ст.л. (200 гр. )

майонез – 3 ст.л. (100 гр. )

соль – 0,5 ч.л.

мука – 6 ст.л. (150 гр. )

разрыхлитель – 1 ч.л.

начинка:

белокочанная капуста - 500 гр.

морковь – 100 гр.

репчатый лук – 100 гр.

сливочное топленое масло – 50 гр.

кориандр – 0,5 ч.л.

тимьян – 0,5 ч.л.

лимонный сок – 1 ст.л.

соль

рецепт приготовления

В глубокой сковороде распускаем топленое сливочное масло, слегка обжариваем лук нарезанный полукольцами.

Затем добавляем натёртую на крупной тёрке морковь, обжариваем вместе с луком 1-2 минуты.

Добавляем тонко шинкованную капусту. Солим. Перчим.

Добавляем кориандр, тимьян и лимонный сок.

Тушим капусту, пока она не станет мягкой.

Начинка готова.

Замешиваем тесто. В глубокой чаше взбить яйца до пены.

Добавить сметану, майонез, муку, разрыхлитель и соль.

Перемешать до однородного состояния.

Берём форму, у моей диаметр 20 см., выстилаем дно пергаментной бумагой.

Смазываем форму сливочным или растительным маслом.

Вливаем в форму половину теста, по всей поверхности распределяем капусту.

Сверху заливаем второй частью теста, разравниваем и отправляем в разогретую до 180 градусов духовку (нагрев верх-низ) на 35 минут.

Этот пирог хорош как в горячем, так и в холодном виде.